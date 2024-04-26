Журналиста Forbes задержали в Хабаровске по делу о фейках про Российскую армию
Журналиста Forbes Мингазова задержали по уголовному делу о фейках об армии
Журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали в Хабаровске по подозрению в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщил в пятницу, 26 апреля, его адвокат Константин Бубон на своей странице в Facebook*. В ходе обысков у журналиста изъяли его компьютер и телефон, а также технику его жены и детей. Сейчас сотрудник СМИ находится в изоляторе временного содержания. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ составляет до 10 лет лишения свободы.
Ранее бывшего столичного муниципального депутата Людмилу Штейн, известную как участница Pussy Riot Люся Штейн, заочно приговорили к шести годам по той же статье — распространение фейков о ВС РФ. А Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего футболиста Евгения Савина, также известного как блогер Красава, по делу о дискредитации Российской армии. Блогера отправят под арест на два месяца после его задержания или экстрадиции в Россию. Сейчас Савин проживает на Кипре.
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