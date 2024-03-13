Проклинающий Россию журналист Зыгарь* может сесть на 10 лет за фейк о Буче
SHOT: В отношении экс-главреда "Дождя"* Зыгаря* завели уголовное дело о фейках
Бывший главред "Дождя"* Михаил Зыгарь**. Обложка © VK / Михаил Зыгарь**
В отношении бывшего главного редактора телеканала "Дождь"*, российского журналиста Михаила Зыгаря* возбудили уголовное дело. Его могут приговорить к лишению свободы сроком до десяти лет в РФ, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, дело возбуждено в связи с распространением заведомо ложной информации о Вооружённых силах Российской Федерации, а конкретно речь идёт о посте Зыгаря* в запрещённой в России соцсети на тему событий в городе Буче 4 апреля 2022 года. В отношении публикации была проведена экспертиза, показавшая, что текст содержит недостоверную информацию, дискредитирующую ВС РФ.
Михаил Зыгарь* был внесён Министерством юстиции в список иноагентов 21 октября 2022 года. Life.ru рассказывал о прошлом родившегося в Анголе журналиста, ныне проживающего в Германии и зарабатывающего себе на жизнь участием в русофобских проектах.
Напомним, масштабный фейк был снят в Буче в апреле 2022 года. Тогда в Сети появилось видео "бучинской резни" с телами на улицах якобы в качестве доказательства преступлений России. Правду сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что ВС РФ спокойно покинули Бучу ещё 30 марта 2022-го, а 2 апреля украинские силовики провели в городе зачистку. О том, что события в Буче являются самым настоящим фейком, говорил и президент РФ Владимир Путин. Интересно, что в ОБСЕ отказалось отвечать на вопрос о списке "жертв" в украинской Буче.
* Внесены Минюстом России в список иноагентов.