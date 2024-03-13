Проклинающий Россию журналист Зыгарь* может сесть на 10 лет за фейк о Буче

В отношении бывшего главного редактора телеканала "Дождь"*, российского журналиста Михаила Зыгаря* возбудили уголовное дело. Его могут приговорить к лишению свободы сроком до десяти лет в РФ, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, дело возбуждено в связи с распространением заведомо ложной информации о Вооружённых силах Российской Федерации, а конкретно речь идёт о посте Зыгаря* в запрещённой в России соцсети на тему событий в городе Буче 4 апреля 2022 года. В отношении публикации была проведена экспертиза, показавшая, что текст содержит недостоверную информацию, дискредитирующую ВС РФ.