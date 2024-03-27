Экс-участницу Pussy Riot Люсю Штейн заочно приговорили к 6 годам 15 суткам за фейки о ВС РФ
Суд заочно приговорил Люсю Штейн к 6 годам 15 суткам колонии за фейки о ВС РФ
Люся Штейн. Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin
Экс-участницу Pussy Riot, бывшего столичного муниципального депутата Людмилу Штейн, известную как Люся Штейн, заочно приговорили к шести годам 15 суткам по делу о распространении фейков о ВС РФ. Такое решение вынес Басманный суд Москвы.
Также её лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов сроком на три с половиной года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции.
Напомним, ещё в начале прошлого года было возбуждено уголовное дело против участницы Pussy Riot Люси Штейн за заведомо ложные сведения о ВС РФ, которые она опубликовала в соцсети 27 марта 2022 года. Штейн бежала за границу. А в ноябре 2023-го Штейн была заочно арестована за фейки о ВС РФ и объявлена в розыск.