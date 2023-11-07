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7 ноября, 08:33

В Москве за фейки о ВС РФ заочно арестована участница Pussy Riot Люся Штейн

<p>Люся Штейн. Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin</p>

Люся Штейн. Обложка © ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте участницы Pussy Riot, бывшего столичного муниципального депутата Людмилы Штейн, известной как Люся. Ей вменяется создание фейков о ВС РФ. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что обвиняемая объявлена в международный розыск.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Людмилы Штейн, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), сроком на два месяца", говорится в судебном решении.

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Напомним, ещё в начале года было возбуждено уголовное дело против участницы Pussy Riot Люси Штейн за заведомо ложные сведения о ВС РФ, которые она опубликовала в соцсети 27 марта 2022 года. Ей грозит до десяти лет тюрьмы. Штейн бежала за границу.

Татьяна Миссуми
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