В Москве за фейки о ВС РФ заочно арестована участница Pussy Riot Люся Штейн

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте участницы Pussy Riot, бывшего столичного муниципального депутата Людмилы Штейн, известной как Люся. Ей вменяется создание фейков о ВС РФ. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что обвиняемая объявлена в международный розыск.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Людмилы Штейн, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ), сроком на два месяца", — говорится в судебном решении.