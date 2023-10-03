Грозит до 17 лет: Лайф узнал, по каким статьям МВД РФ разыскивает Арестовича

Экс-советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу* грозит до 17 лет колонии в России. Как узнал SHOT, бывшего чиновника разыскивают по двум статьям УК РФ — о публичных призывах к терроризму и распространении фейков о ВС РФ.

По словам источника телеграм-канала, это связано с тем, что 8 апреля 2022 года тогда ещё советник Арестович* заявил в соцсетях, что по Краматорску якобы ударили ракетами "Искандер". При этом вскоре выяснилось, что это был удар "Точкой У" — ракетой, которую активно используют ВСУ.

Напомним, Арестович покинул пост в январе 2023 года из-за скандала с его признанием в том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Чиновник сам написал заявление об отставке. Сегодня, 3 октября, стало известно, что МВД России объявило его в розыск.