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3 октября, 15:15

Грозит до 17 лет: Лайф узнал, по каким статьям МВД РФ разыскивает Арестовича

SHOT: Арестовича разыскивают по статьям о призывах к терроризму и фейках о ВС РФ

<p>Экс-советник президента Украины Алексей Арестович*. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D1%96_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%97_%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%96_%D0%B2_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%8E_%C2%AB%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%C2%BB_11.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Office of the President of Ukraine</p>

Экс-советник президента Украины Алексей Арестович*. Обложка © Wikipedia / Office of the President of Ukraine

Экс-советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу* грозит до 17 лет колонии в России. Как узнал SHOT, бывшего чиновника разыскивают по двум статьям УК РФ — о публичных призывах к терроризму и распространении фейков о ВС РФ.

По словам источника телеграм-канала, это связано с тем, что 8 апреля 2022 года тогда ещё советник Арестович* заявил в соцсетях, что по Краматорску якобы ударили ракетами "Искандер". При этом вскоре выяснилось, что это был удар "Точкой У" — ракетой, которую активно используют ВСУ.

СМИ узнали, почему Арестович появился на публике с заклеенным глазом

СМИ узнали, почему Арестович появился на публике с заклеенным глазом

Напомним, Арестович покинул пост в январе 2023 года из-за скандала с его признанием в том, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Чиновник сам написал заявление об отставке. Сегодня, 3 октября, стало известно, что МВД России объявило его в розыск.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Александра Вишнякова
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