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29 июля, 13:58

СМИ узнали, почему Арестович появился на публике с заклеенным глазом

На Украине заявили, что Арестович ходит с заклеенным левым глазом из-за операции

<p>Алексей Арестович с заклеенным левым глазом. Обложка © YouTube / Alexey Arestovych</p>

Алексей Арестович с заклеенным левым глазом. Обложка © YouTube / Alexey Arestovych

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович появился в эфире одного из ютуб-каналов с заклеенным левым глазом. Затем возникло несколько догадок, с чем это связано. По одной из них, Арестович получил удар в глаз во время драки.

Однако источник издания "Страна.ua" из окружения Арестовича заявил, что повязка на его левом глазу связана с недавней операцией.

"В драке он не участвовал, повода для домыслов нет", — сказал собеседник издания.

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Ранее Лайф писал, что в Киевском национальном экономическом университете (КНЭУ) отменили лекцию Алексея Арестовича. Студенты, организовывавшие встречу, извинились за данную инициативу и назвали экс-чиновника "одиозным спикером, который несёт угрозу консолидации украинского общества". Сам Арестович матом отреагировал на решение студентов КНЭУ отменить его лекцию.

Иван Косицын
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