СМИ узнали, почему Арестович появился на публике с заклеенным глазом
На Украине заявили, что Арестович ходит с заклеенным левым глазом из-за операции
Алексей Арестович с заклеенным левым глазом. Обложка © YouTube / Alexey Arestovych
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович появился в эфире одного из ютуб-каналов с заклеенным левым глазом. Затем возникло несколько догадок, с чем это связано. По одной из них, Арестович получил удар в глаз во время драки.
Однако источник издания "Страна.ua" из окружения Арестовича заявил, что повязка на его левом глазу связана с недавней операцией.
"В драке он не участвовал, повода для домыслов нет", — сказал собеседник издания.
Ранее Лайф писал, что в Киевском национальном экономическом университете (КНЭУ) отменили лекцию Алексея Арестовича. Студенты, организовывавшие встречу, извинились за данную инициативу и назвали экс-чиновника "одиозным спикером, который несёт угрозу консолидации украинского общества". Сам Арестович матом отреагировал на решение студентов КНЭУ отменить его лекцию.