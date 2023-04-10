"Несёт угрозу": В киевском университете отменили лекцию Арестовича

В Киевском национальном экономическом университете (КНЭУ) отменили лекцию бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. В комментарии учреждения указано, что данное решение принято студенческим советом.

Кроме того, в сообщении принесены извинения от имени студсовета за "инцидент" с подготовкой встречи с Арестовичем. Представители вуза подчеркнули, что правление студсовета осуждает приглашение "одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества".

"Эта лекция — инициатива части нашей команды и неосторожная попытка предоставить студентам возможность перенять опыт медийного лица. Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него", — сказано в записи.