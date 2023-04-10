"Несёт угрозу": В киевском университете отменили лекцию Арестовича
В киевском вузе отменили лекцию экс-советника президента Украины Арестовича
В Киевском национальном экономическом университете (КНЭУ) отменили лекцию бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича. В комментарии учреждения указано, что данное решение принято студенческим советом.
Кроме того, в сообщении принесены извинения от имени студсовета за "инцидент" с подготовкой встречи с Арестовичем. Представители вуза подчеркнули, что правление студсовета осуждает приглашение "одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества".
"Эта лекция — инициатива части нашей команды и неосторожная попытка предоставить студентам возможность перенять опыт медийного лица. Мы отменяем запланированную встречу, ведь решающим для нас беспрекословно является запрос студентов, который мы услышали и в дальнейшем будем отталкиваться исключительно от него", — сказано в записи.
А несколько дней назад Алексей Арестович заявил, что Украиной должен управлять другой человек, так как нынешний лидер Владимир Зеленский не смог избавить страну от коррупции. По его мнению, хорошим поводом применить меры для борьбы с ней мог бы стать конфликт с Россией.
t.me / Arestovich / Official