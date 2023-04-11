Арестович обматерил студентов, отменивших его лекцию в киевском вузе

Бывшего советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, видимо, сильно задела отмена его лекции в Киевском национальном экономическом университете (КНЭУ). В телеграм-канале он обматерил студентов – организаторов встречи и подробно рассказал о данном приглашении.

По словам Арестовича, он гулял на улице с ребёнком, когда к нему подошёл студент и позвал его провести лекцию. Бывший чиновник с радостью откликнулся на просьбу юноши, ведь "молодёжь — это святое". Но после того, как мероприятие было отменено, он покрыл студентов отборным матом.

Арестович убеждён, что студенты отменили встречу под давлением. По его оценке, около 97% из них думают иначе, но боятся даже "посмотреть косо в сторону, противоположную бегущему стаду".