Генпрокуратура просит взыскать с Ходорковского* и Лебедева почти миллиард рублей

В Генпрокуратуре призвали взыскать около миллиарда рублей и свыше 1,8 миллиона долларов с основателя нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского* и бывшего главы МЕНАТЕПа Платона Лебедева. Средства находятся на счетах банка "Траст".

"Генпрокуратура обратилась в суд с заявлением об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах ООО "Эвойл", ООО "Ратибор", ООО "Восточно-сибирская сервисная компания", ООО "Рентли", ООО "Сатурн XXV", ООО "Фаргойл", ООО "Сибирская лизинговая компания", ЗАО "Спецавтотранс", "Менатеп лимитед", принадлежащие Ходорковскому* и Лебедеву, в доход государства", — отметил источник РИА "Новости".

В суде постановили, что обвиняемые организовали группу, куда вошли Черникова И., Карташов В., Вальдес-Гарсиа А., Малаховский В. и другие члены, которые также ранее были осуждены. Для незаконного вывода денег в офшор в британском Гибралтаре Ходорковский* и Лебедев создали компанию Group MENATEP Limited и холдинг, в состав которого вошли разные организации. Через юридические лица выручка от продажи нефти накапливалась на банковских счетах, а затем выводилась и использовалась для обогащения.

При этом ответчики не возместили ущерб, а подставные компании, кроме ООО "Сибирская лизинговая компания", были уничтожены. Генпрокуратура призвала арестовать счета, которые были открыты в "Трасте".

Напомним, в январе Ходорковского* переобъявили в розыск в РФ. Ранее против него было возбуждено уголовное дело о фейках против ВС России. В 2015 году предпринимателя уже объявляли в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и о покушении на предпринимателя Евгения Рыбина. 16 мая 2024 года Генпрокуратура РФ подала в суд на Ходорковского*, Лебедева и ООО "Сибирская лизинговая компания".