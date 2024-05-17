Зачётка предателей: Что за паспорта "хорошего русского" мечтает выдавать беглый олигарх Ходорковский Экс-сотрудник ФБК* Владимир Милов** и соратница Михаила Ходорковского** Наталия Арно намерены лоббировать в Европарламенте идею специальных паспортов для россиян, выступающих против СВО. Что это такое? 16 мая, 21:25 Михаил Ходорковский. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © ТАСС / AP / Alastair Grant

Чем "хороший русский" отличается от русского

Идея с документом "хорошего русского" уже не новая — беглые либералы озвучили её ещё два года назад на своём форуме, прошедшем в Вильнюсе в мае 2022 года.

Организатор мероприятия — бывший российский шахматист, а ныне живущий в США американский общественный деятель, русофоб Гарри Каспаров**. Ему же принадлежит и определение "хорошего русского", которое он дал в ходе собрания.

Гарри Каспаров**. Фото © ТАСС / EPA / PETER KLAUNZER

В его понимании это те люди, кто признаёт действующую в России власть нелегитимной, СВО — преступной, а Крым — украинским. Если человек готов подписаться под этим — он и есть "хороший русский", которому в Европе положен специальный паспорт.

На конференции его горячо поддержали разыскиваемые в России по уголовным делам беглые оппозиционеры Дмитрий Гудков** и Евгений Чичваркин**. Последний настолько проникся этой идеей, что почему-то сравнил появление документа с обретением независимости — то ли Россией, то ли Европой.

— Я молюсь, что однажды придёт день, когда человек, вбивший номер своей карточки, сможет забронировать гостиницу. Буду праздновать этот день как новый День независимости, — заявил тогда в ходе дискуссии Чичваркин**.

Что даёт паспорт "хорошего русского"

По мысли авторов, аусвайс "хорошего русского" может быть оформлен в виде специальной ID-карты, которая должна заметно облегчить нынешним и потенциальным релокантам как выезд из России, так и жизнь в Европе — с её помощью можно будет быстро проходить проверки в банках, оформлять визы, получить работу в странах Запада, а также открывать доступ к сервисам, недоступным для россиян.

"Вторая антивоенная конференция", Евгений Чичваркин. Фото © YouTube / Форум свободной России

Личности участников платформы должны подтверждаться и верифицироваться по неким европейским стандартам — с помощью специальных процедур определения личности. При этом сама платформа будет существовать на принципах саморегулирования (что бы это ни значило) и каким-то образом интегрироваться в государственные институты западных стран.

Отметим, нечто подобное (ID для определённой группы граждан) в Европе уже проходили — во время Второй мировой войны таким группам нацисты на одежду нашивали жёлтую звезду Давида. Чем тогда всё кончилось, помнят до сих пор во всём мире.

Какие требования к претендентам

Чтобы получить паспорт "хорошего русского", релоканту надо будет пройти три этапа: 1) зарегистрироваться на платформе, предоставив персональные данные и пройдя процедуру подтверждения личности; 2) подписать "антивоенную декларацию"; 3) после этого получить ID.

При этом либералы оговаривают важный для них критерий: ID будет аннулирован сразу, как выяснится, что его обладатель при регистрации соврал о своих взглядах, и окажется, что он участвовал в патриотических мероприятиях либо поддерживал российские власти каким-либо иным способом.

Для чего предателям отдельный паспорт

Кому нужны подобные аусвайсы, стало понятно в ходе выступления по видеосвязи Дмитрия Гудкова**. Он рассказал, что не может присутствовать на мероприятии лично, поскольку не смог получить ВНЖ Литвы, из-за того что не смог открыть счёт в тамошнем банке, потому что россиянам в республике после начала СВО заблокировали эту возможность. Даже попав на территорию Европы, беглецы повсеместно сталкиваются с дискриминацией в виде отказов в различном сервисе.

Похоже, он имел в виду возможность смотреть сериалы на сервисе Netflix, слушать музыку на Spotify, проводить операции на криптобиржах и даже ходить в рестораны и на концерты. А если верить Чичваркину**, то и вызывать такси.

В чём интерес Ходорковского**

Беглый олигарх Михаил Ходорковский** тоже присутствовал на той конференции удалённо. Тогда на мероприятии он прямо заявил, что под его началом реализуется проект "Ковчег", заявленная цель которого заключается в помощи релокантам из России.

Михаил Ходорковский. Фото © ТАСС / picture-alliance / Sven Hoppe

Однако на самом деле Ходорковский**, похоже, борется за умы и тех, кто уже уехал из России, и тех, кто ещё в раздумьях. Предлагая поддержку в переезде, его структуры, по сути, вербуют сторонников для влияния на российскую политику.

— За рубежом живёт 12 миллионов россиян, среди которых сотни тысяч небезразличны к судьбе своей Родины. С их участием мы готовы помогать всем демократическим кандидатам с антивоенной позицией: собирать подписи в поддержку выдвижения, сопровождать кампанию юридически, распространять агитацию, организовывать наблюдение, — написала в конце прошлого года руководитель "Ковчега" Анастасия Буракова** в поддержку несостоявшейся кандидатки в президенты России Екатерины Дунцовой.

Интересно, что после начала СВО YouTube "зацвёл" каналами, пропагандирующими эмиграцию, а вместе с ними в Сети появились десятки контор, за деньги предлагающих обеспечить весь процесс переезда с юридической стороны. Таким образом либеральная фронда может получать сразу двойной профит: рекрутированных в свои ряды новых релокантов и прибыль на них же.

"Вторая антивоенная конференция". Фото © YouTube / Форум свободной России

* По решению Росфинмониторинга входит в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ** Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России.

Помогут ли предателям в Европе новые паспорта "хорошего русского"? 0 Не помогут, их всё равно найдут и накажут Пусть выпускают паспорта, легче будет узнать, кто предатель Официальные власти любой страны не признают такие документы

Авторы Евгений Кузнецов