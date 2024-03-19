Шах и мат: Как в разгар СВО Гарри Каспаров зарабатывает миллионы долларов на доверчивых американцах В марте Росфинмониторинг включил в список экстремистов и террористов российского оппозиционера Гарри Каспарова*. Как он помогает Украине, кто его партнёры за границей и на что он живёт? 18 марта, 21:37 Гарри Каспаров*. Коллаж © Life.ru / Фото © ТАСС / IMAGO/ Vesa Moilanen, © Shutterstock / FOTODOM

Бывший шахматист собрал полный набор звания "враг народа": в мае 2022 года Минюст признал его иноагентом, в 2023-м Генпрокуратура признала нежелательными в России основанные при его участии литовский "Форум свободной России"** и "Российский комитет действия"**, а в феврале этого года перечень "нежелательных организаций" пополнился и "Антивоенным комитетом России"**.

Решение Росфинмониторинга окончательно закрепляет данность: всю свою постсоветскую карьеру Каспаров*, по сути, живёт на иностранные деньги, которые отрабатывает русофобией. С 2013 года, с тех пор как гроссмейстер сбежал из страны, он окончательно отказался от Родины — даже его ресурсы в Интернете больше не ведутся на русском языке.

Повестка, с которой работает шахматист, с тех пор тоже расширилась: борьба с Россией теперь в ней занимает не единственное, хотя по-прежнему главное место — несколько лет назад Каспаров* неожиданно начал бороться за демократию уже во всём мире.

Теперь Гарри Каспаров* учит демократии не только россиян, но и весь "отсталый мир". Фото © Сайт компании Гарри Каспарова

Как Каспаров* получает пожертвования на борьбу с Россией

Тогда шахматист стал председателем американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative Inc. (RDI), или по-русски "Инициатива "Обновление демократии". Её профиль деятельности — пропаганда американского образа жизни. "Инициатива" была создана ещё в 2017 году основателем издательского дома Octavian Group Holdings, русофобом Ричардом Гуровцом. В 2022-м от неё отпочковался филиал — и уже в нём, судя по выпискам из реестров юрлиц США, официально появился Гарри Каспаров*.

На этой площадке российский оппозиционер публикует материалы о необходимости уничтожения России в её нынешнем виде и подчинении её остатков евроатлантическим хозяевам.

Недавно телеграм-канал "Жаба и гадюка" нашёл в Сети интересный отчёт RDI. Согласно документу, в 2022 году на деятельность организации было выделено 10,5 млн долларов, или почти один миллиард рублей по текущему курсу. Может показаться, что американский истеблишмент просто засыпает Каспарова* деньгами. При этом работает руководство RDI не напрягаясь: тот же председатель на работу ходит всего один день в неделю, а материалы на сайте конторы обновляются совсем нечасто.

10,5 млн долларов выделили американцы на жизнедеятельность RDI в 2022 году. Фото © Сайт компании Гарри Каспарова

Это не мешает её высокопоставленным сотрудникам осваивать сотни тысяч долларов в год на различные перемещения и представительские расходы, а в разделе "зарплата" указывать нули.

Кого в RDI кормят американские налогоплательщики

В руководстве RDI находятся одиозные американские русофобы — политики и общественные деятели. Причём преимущественно — либо республиканцы, либо работавшие в республиканских администрациях. Среди них, что даже не удивительно, много выходцев из УССР.

Например, заместитель Каспарова* — 76-летняя Линда Чавес — американская писательница, комментатор и ведущая ток-шоу, аналитик телеканала Fox News. Работала в администрациях президентов-республикацев Рональда Рейгана и Джорджа Буша – старшего. Последний её даже назначил министром труда. Интересно, что сама Чавес несколько раз меняла членство в партиях: до 1985 года состояла в Демократической партии, потом в Республиканской партии, а с 2020 года снова вернулась в стан демократов.

Интересно, что почти все члены правления "Инициативы" имеют отношение к Республиканской партии США. Ещё одна иллюстрация к оценке президента Владимира Путина, что для России в качестве нового президента США более выгоден "демократ" Байден. Фото © Сайт компании Гарри Каспарова

В составе правления есть конгрессмен Микки Эдвардс — высокопоставленный член комитетов по ассигнованиям и бюджету, высокопоставленный член подкомитета палаты представителей по иностранным операциям и советник Государственного департамента.

Ещё один яркий топ-менеджер RDI — Майкл Стил. Бывший вице-губернатор штата Мэриленд, в 2009 году стал первым афроамериканцем, возглавившим Республиканскую партию США.

Выходцы из СССР в правлении RDI

Отдельно стоит упомянуть члена правления Александра Виндмана. 48-летний офицер армии США родился в Киеве и переехал в Штаты вместе с семьёй в 1979 году. Служил в Корее, Германии и Ираке. После демобилизации работал в военных атташатах посольств США в Киеве и в Москве, а затем занимал должность советника по России главы Объединённого комитета начальников штабов.

В отличие от исполнительного директора RDI Эпштейна, Гарри Каспаров* и прочие члены совета директоров официально, кажется, вообще ничего не зарабатывают. Фото © projects.propublica.org

Виндман отвечал, в частности, за формирование политики в отношении Украины. При президенте Дональде Трампе считался главным специалистом администрации по Украине. В мае 2019 года входил в американскую официальную делегацию на инаугурации президента Владимира Зеленского, а октябре того же года Виндман дал показания на Трампа в рамках расследования, предваряющего объявление импичмента.

Сейчас он является докторантом Школы передовых международных исследований Джонса Хопкинса, где читает лекции о "российско-украинской войне", поддерживает Украину, помогая украинским студентам, желающим получить степень бакалавра в США.

Кроме него в команде Каспарова работает 54-летний уроженец Москвы — Макс Бут. Он американский военный историк, консультант при Вооружённых силах США в должности члена консультативной группы Объединённого комитета начальников штабов ВС США по трансформации. В России Бут также известен работой в качестве советника по внешней политике республиканца, яркого русофоба, а ныне покойного сенатора Джона Маккейна.

В RDI Гарри Каспаров* занят всего восемь часов в неделю — это один рабочий день. Фото © projects.propublica.org

Как Каспаров* работал на Запад в 90-х

Начавшаяся в 1985 году горбачёвская перестройка принесла потепление в отношениях с западными странами. Советские знаменитости больше не боялись заводить культурные связи с зарубежными партнёрами, и мировая звезда шахмат — Гарри Каспаров* — тоже не остался в стороне. Регулярные поездки за рубеж на различные спортивные и общественные мероприятия быстро сформировали нужный круг общения.

Его первыми иностранными партнёрами стали подданные Великобритании. В середине 1990-х годов основал и возглавил компанию THE KASPAROV CONSULTANCY LIMITED со штаб-квартирой в Лондоне, консультировавшую западных инвесторов и организовывавшую чартерные грузовые авиаперевозки.

Российский юридический адрес компании находился по месту тогдашней прописки Каспарова* в Москве — в Плотниковом переулке. Кстати, все четыре британских юрлица, в которых в 90-е директорствовал шахматист в России, располагались именно там.

Как видно, свой бизнес-путь Гарри Каспаров* начинал с британской юрисдикции. Возможно, тогда он и определился со своим отношением к России. Фото © opencorporates.com

В 1996 году вместе со своим другом, чемпионом мира по быстрым шахматам, гражданином США Максимом Длуги Каспаров* подался в крупный бизнес. В США они учредили инвестиционный фонд Russia Growth Fund (RGF), ставший держателем контрольного пакета Соликамского магниевого завода. Тогда гроссмейстер регулярно заявлял о планах по выводу завода на мировой рынок металлов, но вместо этого возникло уголовное дело в отношении Длуги, которого заподозрили в покушении на хищение девяти миллионов долларов заводских средств. С тех пор завод много раз переходил из рук в руки — и в итоге сейчас принадлежит Росимуществу.

Почему Каспаров* вывел свои капиталы из России

Примерно тогда же экс-чемпион мира по шахматам всё чаще стал публично заявлять, что "не рекомендует" западным бизнесменам инвестировать в Россию, поскольку это опасная затея, и, похоже, стал готовиться к выводу своих капиталов из страны.

Уже в начале нулевых Каспаров* заявил, что свои деньги он вывез за рубеж. Возможно, деньги сначала перетекли на Кипр — там в 1999 году появилась фирма G. KASPAROV HOLDINGS LIMITED, её генеральным директором стала полная тёзка матери будущего оппозиционера Клара Каспарова. Эта фирма просуществовала вплоть до 2016 года. Закрывал её шахматист лично.

В России у гроссмейстера уже давно ничего нет. Фото © СПАРК

На родине официально оппозиционер не ведёт никакой деятельности уже давно. Последнее юрлицо закрылось летом 2023 года — это была его шахматная академия, работавшая с 1997 года. Остальные же юрлица закрылись значительно раньше. В основном это были различные некоммерческие организации.

* Включён в перечень экстремистов и террористов, а также признан иноагентом **Минюст внёс в перечень нежелательных организаций

Почему Гарри Каспаров* стал русофобом? 0 Чтобы зарабатывать и чтобы его не выгнали из Америки Он идейный русофоб, всегда ненавидел Россию Я не слежу за жизнью Каспарова*, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов