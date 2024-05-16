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Регион
16 мая, 13:39

Генпрокуратура России подала в суд на Ходорковского*

Мещанский районный суд зарегистрировал иск Генпрокуратуры к основателю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, а также экс-главе МЕНАТЕПа Платону Лебедеву и ООО "Сибирская лизинговая компания". Об этом говорится на сайте судов Москвы.

Беседа по данному делу должна пройти 27 мая. О претензиях, которые выдвинула Генпрокуратура, информации пока нет.

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В январе Life.ru сообщал, что Ходорковского* переобъявили в розыск в России. Ранее против него было возбуждено уголовное дело о фейках против ВС РФ. В 2015 году предпринимателя уже объявляли в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и о покушении на предпринимателя Евгения Рыбина.

* Включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Александра Мышляева
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