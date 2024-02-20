Апелляцию России по делу ЮКОСа отклонил суд в Нидерландах

Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа, оставив в силе решение Международного арбитража о выплате РФ бывшим акционерам компании 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесённого им ущерба. Об этом говорится в постановлении суда.

В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трём компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что российская сторона якобы специально разорила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, Соединённых Штатах и Нидерландах — с учётом процентов сумма выросла до 57 миллиардов долларов.