Апелляцию России по делу ЮКОСа отклонил суд в Нидерландах
Апелляционный суд Амстердама отклонил апелляцию России по делу ЮКОСа, оставив в силе решение Международного арбитража о выплате РФ бывшим акционерам компании 57 миллиардов долларов в качестве возмещения якобы нанесённого им ущерба. Об этом говорится в постановлении суда.
"Арбитражные решения не должны быть отменены", — указано в документе.
В 2014 году арбитражный суд в Гааге присудил трём компаниям компенсацию примерно в 50 миллиардов долларов на основании того, что российская сторона якобы специально разорила ЮКОС. С тех пор акционеры пытались добиться исполнения решения суда в Британии, Соединённых Штатах и Нидерландах — с учётом процентов сумма выросла до 57 миллиардов долларов.
Напомним, что судебная тяжба по делу ЮКОСа длится уже очень долго. 18 февраля 2020 года Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить более $50 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа. Таким образом, он отменил решение окружного суда, снявшего с российской стороны обязательства по выплатам. В мае 2020-го Россия обжаловала это решение. В Министерстве юстиции тогда отметили, что Москва намерена отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.
ТАСС / "Ведомости"