ФНС решила обанкротить телекомпанию Николая Дроздова

На телерадиокомпанию "АСС-ТВ", совладельцем которой является телеведущий Николай Дроздов, подали иск о банкротстве, сообщил SHOT. Компания занималась производством и продвижением на телевидении таких научно-популярных программ, как "В мире животных", "Очевидное — невероятное", "Клуб путешественников" и др.

Иск в Арбитражный суд Москвы подала ФНС. Общая сумма претензий составляет 870 тысяч рублей, 700 тыс. из которых по решению суда от 2020 года должна получить "Телекомпания Петербург" в качестве долга по договору. При этом 170 тысяч рублей — задолженность по налогам и пени.

По словам бывшего гендиректора Ирины Лапиной, АСС-ТВ ничего не снимает с 2018 года. В 2019-м, когда старые выпуски продолжали показывать на ТВ, компания получила выручку около миллиона. Однако в 2020 году отчётность в ФНС не поступила, а саму АСС-ТВ не ликвидировали, поэтому налоговой пришлось банкротить телекомпанию через суд.