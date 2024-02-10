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10 февраля, 11:15

ФНС решила обанкротить телекомпанию Николая Дроздова

SHOT: ФНС подала иск о банкротстве на телерадиокомпанию "АСС-ТВ" Дроздова

Николай Дроздов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Николай Дроздов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

На телерадиокомпанию "АСС-ТВ", совладельцем которой является телеведущий Николай Дроздов, подали иск о банкротстве, сообщил SHOT. Компания занималась производством и продвижением на телевидении таких научно-популярных программ, как "В мире животных", "Очевидное — невероятное", "Клуб путешественников" и др.

Иск в Арбитражный суд Москвы подала ФНС. Общая сумма претензий составляет 870 тысяч рублей, 700 тыс. из которых по решению суда от 2020 года должна получить "Телекомпания Петербург" в качестве долга по договору. При этом 170 тысяч рублей — задолженность по налогам и пени.

По словам бывшего гендиректора Ирины Лапиной, АСС-ТВ ничего не снимает с 2018 года. В 2019-м, когда старые выпуски продолжали показывать на ТВ, компания получила выручку около миллиона. Однако в 2020 году отчётность в ФНС не поступила, а саму АСС-ТВ не ликвидировали, поэтому налоговой пришлось банкротить телекомпанию через суд.

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А ранее Life.ru сообщал, что арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера "Связной". Примечательно, что за прошлый год убыток компании составил более 48 миллиардов рублей. Уточнялось, что выручка упала почти вдвое.

Александра Мышляева
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