Компанию "Связной" признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера "Связной"
Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера "Связной", потерпевшего многомиллиардные убытки в прошлом году. Об этом сказано в электронной картотеке арбитражных дел.
"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — приводится в материалах дела.
Примечательно, что за прошлый год убыток компании составил более 48 миллиардов рублей, тогда как выручка упала на 46%.
Ранее Лайф писал, что за 11 месяцев в России в четыре раза выросли продажи восстановленных смартфонов популярных брендов. Так, самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов стал Samsung, чьи продажи в этом году взлетели в 2,3 раза.
Александр Рюмин / ТАСС