Компанию "Связной" признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера "Связной", потерпевшего многомиллиардные убытки в прошлом году. Об этом сказано в электронной картотеке арбитражных дел.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — приводится в материалах дела.

Примечательно, что за прошлый год убыток компании составил более 48 миллиардов рублей, тогда как выручка упала на 46%.