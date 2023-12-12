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12 декабря, 10:10

Компанию "Связной" признали банкротом

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера "Связной"

Арбитражный суд Москвы признал банкротом сотового ретейлера "Связной", потерпевшего многомиллиардные убытки в прошлом году. Об этом сказано в электронной картотеке арбитражных дел.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — приводится в материалах дела.

Примечательно, что за прошлый год убыток компании составил более 48 миллиардов рублей, тогда как выручка упала на 46%.

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Ранее Лайф писал, что за 11 месяцев в России в четыре раза выросли продажи восстановленных смартфонов популярных брендов. Так, самым популярным брендом среди покупателей восстановленных смартфонов стал Samsung, чьи продажи в этом году взлетели в 2,3 раза.

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Александр Рюмин / ТАСС

Ян Поланин
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