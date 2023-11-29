Плюс к цене: Россиянам показали, как магазины электроники дурят людей в "чёрную пятницу"

Магазины электроники по всей России массово подняли цены на товары в "чёрную пятницу". Исключением не стали и популярные китайские смартфоны. Например, один из таких гаджетов вместо положенного дисконта прибавил в цене целых пять тысяч рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Разница в цене китайского смартфона до и после "чёрной пятницы". Фото © T.me / SHOT ПРОВЕРКА

Ещё 14 ноября — меньше чем за две недели до "чёрной пятницы" — мобильный из Поднебесной лежал на прилавке с ценником в 11 тысяч рублей. Теперь же точно такой же смартфон в "Эльдорадо" стоит уже 16 000. Причём пик распродаж уже прошёл, однако многие магазины до сих пор делают вид, что скидки всё ещё актуальны.