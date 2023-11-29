Плюс к цене: Россиянам показали, как магазины электроники дурят людей в "чёрную пятницу"
SHOT ПРОВЕРКА: Китайский смартфон в России вырос в цене к "чёрной пятнице"
Магазины электроники по всей России массово подняли цены на товары в "чёрную пятницу". Исключением не стали и популярные китайские смартфоны. Например, один из таких гаджетов вместо положенного дисконта прибавил в цене целых пять тысяч рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Разница в цене китайского смартфона до и после "чёрной пятницы". Фото © T.me / SHOT ПРОВЕРКА
Ещё 14 ноября — меньше чем за две недели до "чёрной пятницы" — мобильный из Поднебесной лежал на прилавке с ценником в 11 тысяч рублей. Теперь же точно такой же смартфон в "Эльдорадо" стоит уже 16 000. Причём пик распродаж уже прошёл, однако многие магазины до сих пор делают вид, что скидки всё ещё актуальны.
Проект SHOT ПРОВЕРКА провёл собственное расследование о том, что продавцы мутят со скидками, как пытаются всучить ненужные товары и навязывают допуслуги. Подробнее о том, как ведётся торговля в одной из крупнейших сетей магазинов по продаже бытовой техники и электроники — "М.Видео – Эльдорадо", — в нашем материале.
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