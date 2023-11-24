Чек-лист по "чёрной пятнице" 24 ноября: Бережём деньги и покупаем только полезное Распродажа в "чёрную пятницу" — огромные скидки или очередной обман покупателя? Истина, как всегда, где-то посередине. Когда в этом году Black Friday, сколько она продлится и как не попасть на уловки продавцов — читайте на Life.ru. 23 ноября, 21:01 Как не купить лишнего в "чёрную пятницу" – 2023. Фото © Shutterstock

Каждый год в первую пятницу после празднования Дня благодарения в США (обычно это последняя неделя ноября) начинается период распродаж, который по своей популярности может бросить вызов даже Всемирному дню шопинга. День этот известен как "чёрная пятница" (Black Friday), хотя и не имеет ничего общего с мрачным названием. Изначально, ещё в 60-х годах, это был настоящий праздник потребления. На Западе многие работники в этот день берут отгул, чтобы посетить как можно больше магазинов и, разумеется, сэкономить. В "чёрную пятницу" магазины открываются очень рано — около пяти утра, а некоторые крупнейшие торговые сети — даже в полночь. Первым покупателям предлагаются серьёзные скидки — от 50% до 80%, это делается для того, чтобы привлечь в магазины как можно больше покупателей.



Но так ли всё прекрасно на самом деле? Нет ли во всех этих скидках маркетинговой уловки? Давайте разбираться.

"Чёрная пятница": скидки, драки и ущерб. Видео © YouTube / VSE42.ru

Какого числа "чёрная пятница" в 2023 году и сколько она продлится

"Чёрная пятница" — это крупная распродажа, которая проходит в конце ноября и предлагает скидки до 90% в магазинах как офлайн-, так и онлайн-формата. Покупатели заранее знают о предстоящих скидках и активно ждут этого времени, поэтому этот фестиваль распродаж приносит ретейлерам огромную прибыль.

В России в этом году легендарная "чёрная пятница" начнётся в ночь с 23 на 24 ноября и продлится три дня. Магазины, маркетплейсы и компании, предоставляющие различные услуги, присоединятся к этой акции.

В какой день распродажи ждать максимальной скидки

AliExpress запустил разогрев "чёрной пятницы" с 20 по 22 ноября. В это время покупатели могут получать купоны продавцов, добавлять товары в корзину и узнавать будущие скидки на странице товара. Сами продавцы рекомендуют искать товары с тегом "низкая цена", так как 24 и 25 ноября их якобы можно будет приобрести по очень хорошей стоимости. Но обольщаться на этот счёт не стоит. В Сети можно найти множество разоблачений, свидетельствующих о том, что никто из продавцов не собирается торговать себе в ущерб — и чтобы привести покупателя к "максимальной скидке", цены на товары могут изначально быть завышенными.

запустил разогрев "чёрной пятницы" с 20 по 22 ноября. В это время покупатели могут получать купоны продавцов, добавлять товары в корзину и узнавать будущие скидки на странице товара. Сами продавцы рекомендуют искать товары с тегом "низкая цена", так как 24 и 25 ноября их якобы можно будет приобрести по очень хорошей стоимости. Но обольщаться на этот счёт не стоит. В Сети можно найти множество разоблачений, свидетельствующих о том, что никто из продавцов не собирается торговать себе в ущерб — и чтобы привести покупателя к "максимальной скидке", цены на товары могут изначально быть завышенными. Ozon обещает максимальные скидки с 24 по 30 ноября. Но особенно выгодные предложения будут ограничены определённым количеством товара — как только он закончится, распродажа завершится, утверждают организаторы. Но нельзя забывать о том, что такие пометки могут быть хитростью для стимулирования спроса.

обещает максимальные скидки с 24 по 30 ноября. Но особенно выгодные предложения будут ограничены определённым количеством товара — как только он закончится, распродажа завершится, утверждают организаторы. Но нельзя забывать о том, что такие пометки могут быть хитростью для стимулирования спроса. На Wildberries скидки в рамках "чёрной пятницы" действуют на выборочный ассортимент и зависят от категории товара. В соцсетях бывалые охотники за скидками пишут, что количество акционных позиций ограничено, поэтому якобы имеет смысл активно мониторить сайт в первый день распродажи — 23 ноября. Другие пользователи утверждают, что наблюдали, как товары в их корзине постепенно набирали в цене, чтобы к началу "чёрной пятницы" "разбухнуть" до предела.

Период распродаж — красная тряпка для шопоголиков. Такие люди не в состоянии сдерживать свою тягу совершать покупки, причём даже в том случае, если у них нет необходимости или планов приобрести какую-то вещь, а очень часто нет даже средств на покупку. Отсюда и чувство вины, знакомое почти каждому шопоголику, когда последние деньги потрачены на безделицу. По словам психолога медицинского центра "Андреевские больницы — Неболит" Екатерины Рязановой, за банальной тягой совершать покупки может скрываться сильный стресс, сложности в отношениях, боязнь одиночества и многое другое.

Психологи часто относят шопоголизм к компенсаторному поведению, попытке возместить что-то, чего не хватает, и довольно часто это чувство связано не с материальными вещами, а, например, с субъективным отсутствием чувства привязанности, любви, неудовлетворённости собой, психолог Екатерина Рязанова

Как не купить лишнего — подробная инструкция от экспертов

Не секрет, что продавцы хитрят и заранее накручивают ценники, чтобы потом создать иллюзию огромной скидки. Как же не попасться на эту уловку и не накупить по глупости товаров по "выгодной" цене?

Самый главный совет россиянам озвучил профессор кафедры финансово-экономического и бизнес-образования экономического факультета Государственного университета просвещения Сергей Шкодинский. Он советует отказаться от спонтанных покупок, действовать рационально, а не по принципу толпы. Старайтесь покупать именно то, в чём вы действительно нуждаетесь. И не забывайте о махинациях с переписанными ценниками — на эту уловку часто идут нечестные продавцы.

Определить, какие цены можно считать распродажными, а какие — просто переписанными, можно по ряду факторов. Во-первых, как правило, распродажные цены значительно ниже обычных. Во-вторых, если цена указана с большой скидкой (30–50%), но она не кажется слишком низкой — возможно, это просто переписанный ценник, профессор Сергей Шкодинский

1. Сравните цены на товары в разных магазинах

Не спешите покупать товары сразу, даже если предлагается большая скидка. Сравните цены в других магазинах и определите, действительно ли скидка настоящая.

2. Не покупайте на первых попавшихся площадках и в неизвестных магазинах

Проверьте репутацию магазина: прежде чем делать покупку во время "чёрной пятницы", удостоверьтесь, что торговая площадка имеет хорошую репутацию и является надёжным продавцом.

3. Остерегайтесь подделок

Во время распродаж риски нарваться на реплику или подделку взлетают до небес, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Избегайте покупок с веб-сайтов, которые выглядят подозрительно или не имеют надёжной репутации. Покупайте товары только у проверенных продавцов.

4. Позаботьтесь о защите личных данных

Будьте осмотрительны с личной информацией: передавайте только необходимые данные при совершении покупок в Интернете, чтобы избежать мошенничества и кражи личных данных.

Авторы Андрей Ананьев