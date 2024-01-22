Сервис доставки заказов PickPoint официально признан банкротом

Владельца крупного логистического сервиса PickPoint признали банкротом. Как передаёт ТАСС со ссылкой на картотеку судебных дел, соответствующее решение в отношении ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" вынес Арбитражный суд Москвы.

Напомним, ещё в начале апреля прошлого года стало известно о прекращении работы в России сервиса PickPoint в связи с финансовыми проблемами. Тогда сообщалось, что это обусловлено уходом с российского рынка зарубежных ретейлеров, которые составляли большую часть клиентов компании.