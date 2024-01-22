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22 января, 20:57

Сервис доставки заказов PickPoint официально признан банкротом

Арбитраж в Москве признал банкротом сервис доставки заказов PickPoint

Владельца крупного логистического сервиса PickPoint признали банкротом. Как передаёт ТАСС со ссылкой на картотеку судебных дел, соответствующее решение в отношении ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" вынес Арбитражный суд Москвы.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — говорится в сообщении столичного суда.

Согласно информации, предоставленной базой "СПАРК-Интерфакс", исковая нагрузка на компанию составляет 138,4 миллиона рублей.

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Напомним, ещё в начале апреля прошлого года стало известно о прекращении работы в России сервиса PickPoint в связи с финансовыми проблемами. Тогда сообщалось, что это обусловлено уходом с российского рынка зарубежных ретейлеров, которые составляли большую часть клиентов компании.

Обложка ©

ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный

Алексей Соловьёв
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