Сервис доставки заказов PickPoint официально признан банкротом
Арбитраж в Москве признал банкротом сервис доставки заказов PickPoint
Владельца крупного логистического сервиса PickPoint признали банкротом. Как передаёт ТАСС со ссылкой на картотеку судебных дел, соответствующее решение в отношении ООО "Сеть автоматизированных пунктов выдачи" вынес Арбитражный суд Москвы.
"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — говорится в сообщении столичного суда.
Согласно информации, предоставленной базой "СПАРК-Интерфакс", исковая нагрузка на компанию составляет 138,4 миллиона рублей.
Напомним, ещё в начале апреля прошлого года стало известно о прекращении работы в России сервиса PickPoint в связи с финансовыми проблемами. Тогда сообщалось, что это обусловлено уходом с российского рынка зарубежных ретейлеров, которые составляли большую часть клиентов компании.
ТАСС / "Ведомости" / Евгений Разумный