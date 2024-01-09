Ходорковский* переобъявлен в розыск в России 9 января, 10:39 Михаил Ходорковский. Обложка © Getty Images / Johannes Simon

МВД России переобъявило в розыск Михаила Ходорковского*, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело о фейках против ВС РФ.

"Ходорковский Михаил Борисович* разыскивается по статье УК. Переобъявлен [в розыск]", — говорится в базе ведомства.

В 2015 году Ходорковского* уже объявляли в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. Сейчас же, как уточняет ТАСС, в отношении Ходорковского* в сентябре 2023 года возбуждено уголовное дело по статье о распространении фейков о Российской армии.

А ранее МВД РФ объявило в международный розыск бывшего муниципального депутата по московскому району Щукино Анастасию Брюханову, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело о распространении фейков о Российской армии. При этом в июне Брюханова была объявлена в федеральный розыск.

* Включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Авторы Александра Вишнякова