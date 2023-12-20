В Кремле рассказали, сожалеет ли Путин о помиловании Ходорковского*

"Я не думаю. Вы знаете, тогда были определённые заверения со стороны господина Ходорковского*, просьба. И, действительно, президент, исходя из чисто человеческих, гуманитарных соображений, принял такое решение", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга, отвечая на вопрос, сожалеет ли Путин о помиловании беглого олигарха.

Напомним, в мае 2005 года Ходорковский* был приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В 2010 году экс-главу ЮКОСа приговорили к 14 годам лишения свободы по другому уголовному делу. В декабре 2013 года Путин помиловал бывшего главу корпорации и его освободили из колонии. Но олигарх вскоре бежал из страны. А уже в 2015 году Ходорковского* вновь объявили в розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и о покушении на предпринимателя Евгения Рыбина. После начала СВО на Украине олигарх стал одним из идейных вдохновителей российской либеральной оппозиции. В своих соцсетях он часто критикует российскую власть, а также всячески глумится над нашими военными.