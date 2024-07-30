В России могут начать штрафовать на миллион рублей за треш-стримы, сообщил Володин

На заседании 30 июля члены Государственной думы РФ планируют принять закон, запрещающий треш-стримы, а также продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом рассказал спикер палаты Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

"Треш-стримы будут отнесены к информации, запрещённой к распространению. Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление", — пишет Володин.

Нарушителей данного закона будет ждать изъятие всего технического оборудования для ведения трансляций, а также штраф до одного миллиона рублей. Помимо того, треш-стримы могут стать отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса.

Также на территории всей страны вводится запрет на розничную продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Регионам дают полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере: ограничить зону и время продажи такой продукции.