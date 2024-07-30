В России могут начать штрафовать на миллион рублей за треш-стримы, сообщил Володин
Володин: Госдума планирует запретить треш-стримы и продажу энергетиков детям
Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru
На заседании 30 июля члены Государственной думы РФ планируют принять закон, запрещающий треш-стримы, а также продажу энергетиков несовершеннолетним. Об этом рассказал спикер палаты Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.
"Треш-стримы будут отнесены к информации, запрещённой к распространению. Предусмотрены обязательный мониторинг в социальных сетях подобного контента и его удаление", — пишет Володин.
Нарушителей данного закона будет ждать изъятие всего технического оборудования для ведения трансляций, а также штраф до одного миллиона рублей. Помимо того, треш-стримы могут стать отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по десяти статьям Уголовного кодекса.
Также на территории всей страны вводится запрет на розничную продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Регионам дают полномочия, чтобы они могли навести порядок в этой сфере: ограничить зону и время продажи такой продукции.
Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что новые законы о треш-стримах рассмотрят в приоритетном порядке. Он считает, что эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в Интернете за счёт издевательств над другими. 15 января 2024 года Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал законопроект к принятию.