Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 700 тысяч рублей за треш-стримы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству сегодня, 15 января, рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о введении штрафов за треш-стримы. В некоторых случаях наказание может составить до 700 тысяч рублей.

Кроме того, у организаторов треш-стримов будет изыматься техника, с помощью которой совершается трансляция, а сами ролики — удаляться из Сети. Факт ведения прямого эфира с демонстрацией противоправных действий будет считаться отягчающим обстоятельством по ряду уголовных статей.

Для должностных лиц штраф составит от 300 до 700 тысяч рублей. В этом случае также предусмотрена конфискация оборудования.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроекты о треш-стримах рассмотрят в приоритетном порядке. По его словам, эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими.