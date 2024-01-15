Комитет Госдумы одобрил введение штрафов до 700 тысяч рублей за треш-стримы
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству сегодня, 15 января, рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о введении штрафов за треш-стримы. В некоторых случаях наказание может составить до 700 тысяч рублей.
Кроме того, у организаторов треш-стримов будет изыматься техника, с помощью которой совершается трансляция, а сами ролики — удаляться из Сети. Факт ведения прямого эфира с демонстрацией противоправных действий будет считаться отягчающим обстоятельством по ряду уголовных статей.
Для должностных лиц штраф составит от 300 до 700 тысяч рублей. В этом случае также предусмотрена конфискация оборудования.
Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроекты о треш-стримах рассмотрят в приоритетном порядке. По его словам, эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими.
Пакет документов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы группа сенаторов и депутатов внесла в нижнюю палату парламента в декабре 2023 года. Один из авторов инициативы, глава комитета ГД по молодёжной политике Артем Метелев в сентябре рассказал, что Верховный суд поддержал проект о введении уголовной ответственности треш-стримерам.
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