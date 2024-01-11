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11 января, 06:45

Законопроекты о треш-стримах рассмотрят в приоритетном порядке, сообщили в Госдуме

Володин: ГД рассмотрит законопроекты о треш-стримах в приоритетном порядке

Законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию приоритетно. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, вспомнив недавний случай с блогером-миллионником Сергеем Костенко, который ради лайков и просмотров швырнул своего двухмесячного сына в сугроб.

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Блогер Косенко снова объяснил бросок двухмесячного сына в сугроб: "Я никогда не был отцом"

"Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими", — отметил он.

По словам Володина, в последнее время просьбы разработать решение, которое смогло бы пресекать подобные выходки, поступают особенно часто.

Как писал Лайф ранее, авторы законопроектов предлагают ввести штрафы до 600 тысяч рублей за организацию треш-стримов, а также наказания, допускающие конфискацию имущества и запрет на определённые действия, в том числе использование интернета. При этом, как уточнил Володин, размер штрафа может достигнуть 700 тысяч рублей, а сами треш-стримы могут стать отягчающим обстоятельством по десяти статьям УК РФ.

Обложка ©

ТАСС / Фадеичев Сергей

Максим Плетнёв
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