Законопроекты о треш-стримах рассмотрят в приоритетном порядке, сообщили в Госдуме

Законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию приоритетно. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, вспомнив недавний случай с блогером-миллионником Сергеем Костенко, который ради лайков и просмотров швырнул своего двухмесячного сына в сугроб.

"Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими", — отметил он.

По словам Володина, в последнее время просьбы разработать решение, которое смогло бы пресекать подобные выходки, поступают особенно часто.