Законопроекты о треш-стримах рассмотрят в приоритетном порядке, сообщили в Госдуме
Володин: ГД рассмотрит законопроекты о треш-стримах в приоритетном порядке
Законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию приоритетно. Об этом в телеграм-канале сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, вспомнив недавний случай с блогером-миллионником Сергеем Костенко, который ради лайков и просмотров швырнул своего двухмесячного сына в сугроб.
"Законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрим в весеннюю сессию в приоритетном порядке. Эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в интернете за счёт издевательств над другими", — отметил он.
По словам Володина, в последнее время просьбы разработать решение, которое смогло бы пресекать подобные выходки, поступают особенно часто.
Как писал Лайф ранее, авторы законопроектов предлагают ввести штрафы до 600 тысяч рублей за организацию треш-стримов, а также наказания, допускающие конфискацию имущества и запрет на определённые действия, в том числе использование интернета. При этом, как уточнил Володин, размер штрафа может достигнуть 700 тысяч рублей, а сами треш-стримы могут стать отягчающим обстоятельством по десяти статьям УК РФ.
ТАСС / Фадеичев Сергей