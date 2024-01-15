Депутаты предлагают сделать треш-стримы отягчающим обстоятельством
Сенатор Пушков заявил, что не видит препятствий для запрета треш-стримов в РФ
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал журналистам о возможном будущем треш-стримов в России. Как заявил сенатор в беседе с газетой "Известия", вопрос об ужесточении наказания за подобного рода деятельность уже вынесен на повестку Федерального Собрания.
"Пакет соответствующих законодательных инициатив внесён в Госдуму, и его рассмотрение пройдёт уже в ближайший месяц", — заявил собеседник издания.
Парламентарий подчеркнул, что не видит каких-либо нюансов для не отклонения этого закона, так как он является реакцией на проходившие много лет в интернете процессы. По его словам, законотворцы предлагают сделать треш-стримы отягчающим обстоятельством. Так, допустим, совершение преступления, которое транслировалось через интернет, будет наказываться более сурово, чем если бы оно было совершено "на камеру".
Помимо этого, Пушков рассказал, что новые изменения законодательства будут касаться администрирования социальных сетей. Согласно проекту соответствующей поправки последние будут обязаны сами отслеживать подобный контент и удалять его. Эта норма также коснётся трансляций, которые проходили за рубежом. Иностранные платформы, как предполагается, в таком случае тоже будут оштрафованы российскими органами власти за проведение треш-стримов.
В заключение сенатор раскрыл цель этой инициативы. Он подчеркнул, что задача законотворцев заключается в том, чтобы предотвратить различные преступные деяния, происходящие во время подобных трансляций, а сами треш-стримы сделать невыгодными из-за более жёсткого наказания.
Ранее об этом уже высказывался председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Вспомнив недавний случай с блогером-миллионником Сергеем Костенко, который ради лайков и просмотров швырнул своего двухмесячного сына в сугроб, спикер заявил, что законопроекты о запрете треш-стримов будут рассмотрены в весеннюю сессию приоритетно.
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