Депутаты предлагают сделать треш-стримы отягчающим обстоятельством

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал журналистам о возможном будущем треш-стримов в России. Как заявил сенатор в беседе с газетой "Известия", вопрос об ужесточении наказания за подобного рода деятельность уже вынесен на повестку Федерального Собрания.

"Пакет соответствующих законодательных инициатив внесён в Госдуму, и его рассмотрение пройдёт уже в ближайший месяц", — заявил собеседник издания.

Парламентарий подчеркнул, что не видит каких-либо нюансов для не отклонения этого закона, так как он является реакцией на проходившие много лет в интернете процессы. По его словам, законотворцы предлагают сделать треш-стримы отягчающим обстоятельством. Так, допустим, совершение преступления, которое транслировалось через интернет, будет наказываться более сурово, чем если бы оно было совершено "на камеру".

Помимо этого, Пушков рассказал, что новые изменения законодательства будут касаться администрирования социальных сетей. Согласно проекту соответствующей поправки последние будут обязаны сами отслеживать подобный контент и удалять его. Эта норма также коснётся трансляций, которые проходили за рубежом. Иностранные платформы, как предполагается, в таком случае тоже будут оштрафованы российскими органами власти за проведение треш-стримов.