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Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 700 тысяч за треш-стримы

25 января, 11:58
Госдума приняла в первом чтении законопроекты о противодействии треш-стримам. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

Госдума приняла в первом чтении законопроекты о противодействии треш-стримам. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об ответственности авторов треш-стримов, документ был разработан "Единой Россией". Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

"Блокировке в Интернете будут подлежать фото- и видеоматериалы с изображением жестокости. Те, кто создаёт треш-контент, получат штраф до 700 тысяч рублей с конфискацией оборудования", — говорится в тексте.

Также законопроект предусматривает отягчающие признаки по десяти статьям Уголовного кодекса, что увеличит реальный срок ответственности для нарушителей. Как отмечается, нормы позволят устанавливать запрет на определённые виды деятельности для обвиняемых.

В Омске трэш-блогерша курила и издевалась над ребёнком ради донатов
В Омске трэш-блогерша курила и издевалась над ребёнком ради донатов

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроекты о треш-стримах рассмотрят в приоритетном порядке. По его словам, эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в Интернете за счёт издевательств над другими. 15 января этого года Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал законопроект к принятию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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