Госдума приняла в I чтении проект о штрафах до 700 тысяч за треш-стримы 25 января, 11:58 Госдума приняла в первом чтении законопроекты о противодействии треш-стримам. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ / Марат Абулхатин

Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект об ответственности авторов треш-стримов, документ был разработан "Единой Россией". Об этом сообщается в телеграм-канале партии.

"Блокировке в Интернете будут подлежать фото- и видеоматериалы с изображением жестокости. Те, кто создаёт треш-контент, получат штраф до 700 тысяч рублей с конфискацией оборудования", — говорится в тексте.

Также законопроект предусматривает отягчающие признаки по десяти статьям Уголовного кодекса, что увеличит реальный срок ответственности для нарушителей. Как отмечается, нормы позволят устанавливать запрет на определённые виды деятельности для обвиняемых.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроекты о треш-стримах рассмотрят в приоритетном порядке. По его словам, эти меры отобьют желание у всех, кто хочет заработать и прославиться в Интернете за счёт издевательств над другими. 15 января этого года Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал законопроект к принятию.

Авторы Татьяна Миссуми