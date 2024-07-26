Песков отметил очень высокий уровень патриотизма российского общества

Патриотизм и сплочённость российского общества находятся на очень высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, от региона к региону качество этой работы разное, но уровень консолидации нашего общества и уровень патриотизма в стране в целом — на очень высоком уровне", — подчеркнул представитель Кремля на встрече с частниками Фестиваля новых медиа.