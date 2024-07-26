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Регион
26 июля, 09:31

Песков отметил очень высокий уровень патриотизма российского общества

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Патриотизм и сплочённость российского общества находятся на очень высоком уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил очень высокий уровень патриотизма российского общества. Видео © Telegram / Мастерская новых медиа

"Да, от региона к региону качество этой работы разное, но уровень консолидации нашего общества и уровень патриотизма в стране в целом — на очень высоком уровне", — подчеркнул представитель Кремля на встрече с частниками Фестиваля новых медиа.

Песков выразил убеждённость, что ведётся абсолютно правильная работа.

Политолог Рудаков: Высшая форма патриотизма — готовность идти на подвиг
Политолог Рудаков: Высшая форма патриотизма — готовность идти на подвиг

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что уровень патриотизма в России вырос до 94%. По мнению граждан, сегодня норма — быть патриотом.

Никита Никонов
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