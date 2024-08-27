Telegram вышел в топы скачиваний после ареста Дурова
Telegram стали больше скачивать в США и Франции после ареста Дурова
Telegram сильно возрос в популярности среди жителей Франции и США. Это произошло после задержания сооснователя мессенджера Павла Дурова, передаёт портал TechCrunch.
Так, во Франции мессенджер занял первое место по числу скачиваний в категории «Социальные сети» в магазине приложений для iOS App Store. В общем рейтинге приложений он находится на третьем месте. В США Telegram занимает вторую строчку по количеству скачиваний, а мировое число загрузок возросло на 4%.
Напомним, Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа и будет находиться под арестом до 28 числа. После этого его должны либо отпустить, либо окончательно выдвинуть обвинения. Французская полиция уже раскрыла, что бизнесмен проходит по делу киберпреступлений, расследование идёт по 12 пунктам.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov