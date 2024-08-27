Telegram вышел в топы скачиваний после ареста Дурова

Telegram сильно возрос в популярности среди жителей Франции и США. Это произошло после задержания сооснователя мессенджера Павла Дурова, передаёт портал TechCrunch.

Так, во Франции мессенджер занял первое место по числу скачиваний в категории «Социальные сети» в магазине приложений для iOS App Store. В общем рейтинге приложений он находится на третьем месте. В США Telegram занимает вторую строчку по количеству скачиваний, а мировое число загрузок возросло на 4%.