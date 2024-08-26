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26 августа, 14:56

Полиция Франции наконец озвучила предъявленные Дурову обвинения

Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений

Задержанный полицией Франции предприниматель Павел Дуров обвиняется в отказе содействовать местным правоохранителям в раскрытии финансовых и киберпреступлений в мессенджере Telegram. В его отношении ведётся расследование. Об этом пишут СМИ со ссылкой на заявление французской полиции.

«Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram», — утверждает агентство Reuteurs.

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Напомним, что Павел Дуров был арестован в парижском аэропорту 24 августа, отказавшись работать со спецслужбами Франции и давать им доступ к своему мессенджеру. Его обвинили в соучастии в ряде тяжких преступлений, таких как торговля наркотиками и мошенничество. По таким обвинениям бизнесмен может получить срок до 20 лет. Для того, чтобы прокомментировать ситуацию, президенту Франции Эмманюэлю Макрону потребовалось два дня. Как следует всё обдумав, французский лидер выкатил неоспоримый тезис — задержание «ни в коем случае не политическое».

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ТАСС / АР / Tatan Syuflana

Юрий Лысенко
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