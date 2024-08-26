Полиция Франции наконец озвучила предъявленные Дурову обвинения

Задержанный полицией Франции предприниматель Павел Дуров обвиняется в отказе содействовать местным правоохранителям в раскрытии финансовых и киберпреступлений в мессенджере Telegram. В его отношении ведётся расследование. Об этом пишут СМИ со ссылкой на заявление французской полиции.