Полиция Франции наконец озвучила предъявленные Дурову обвинения
Reuters: Дуров обвиняется в отказе сотрудничать по вопросу киберпреступлений
Задержанный полицией Франции предприниматель Павел Дуров обвиняется в отказе содействовать местным правоохранителям в раскрытии финансовых и киберпреступлений в мессенджере Telegram. В его отношении ведётся расследование. Об этом пишут СМИ со ссылкой на заявление французской полиции.
«Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества по вопросам финансовых и киберпреступлений в Telegram», — утверждает агентство Reuteurs.
Напомним, что Павел Дуров был арестован в парижском аэропорту 24 августа, отказавшись работать со спецслужбами Франции и давать им доступ к своему мессенджеру. Его обвинили в соучастии в ряде тяжких преступлений, таких как торговля наркотиками и мошенничество. По таким обвинениям бизнесмен может получить срок до 20 лет. Для того, чтобы прокомментировать ситуацию, президенту Франции Эмманюэлю Макрону потребовалось два дня. Как следует всё обдумав, французский лидер выкатил неоспоримый тезис — задержание «ни в коем случае не политическое».
ТАСС / АР / Tatan Syuflana