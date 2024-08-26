В Совфеде разгадали планы спецслужб Франции на Дурова

Задержание Павла Дурова во Франции в очередной раз подтверждает, что никакой демократии на Западе давно нет. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью 360.ru.

«Мы убеждаемся, что никакой демократии на Западе давным-давно нет <…> Они (западные страны — прим. Life) плавно двигаются к неонацизму. Я думаю, что это только начало», — подчеркнул Джабаров.

По его мнению, Дуров зря уехал из России. Он напомнил, что здесь основатель Telegram также не хотел сотрудничать со спецслужбами, однако его никто не тронул. Теперь же французские правоохранители попытаются заставить бизнесмена сотрудничать с ними.