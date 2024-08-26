В Совфеде разгадали планы спецслужб Франции на Дурова
Сенатор Джабаров: Дурова хотят заставить работать на спецслужбы Франции
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Задержание Павла Дурова во Франции в очередной раз подтверждает, что никакой демократии на Западе давно нет. Таким мнением поделился первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в интервью 360.ru.
«Мы убеждаемся, что никакой демократии на Западе давным-давно нет <…> Они (западные страны — прим. Life) плавно двигаются к неонацизму. Я думаю, что это только начало», — подчеркнул Джабаров.
По его мнению, Дуров зря уехал из России. Он напомнил, что здесь основатель Telegram также не хотел сотрудничать со спецслужбами, однако его никто не тронул. Теперь же французские правоохранители попытаются заставить бизнесмена сотрудничать с ними.
«Дуров пожинает плоды своей «независимости». Независимым он мог быть только в России, но этого не понял. Жалко. Тем не менее, он наш гражданин, поэтому имеет право рассчитывать на консульскую поддержку. Я думаю, что Россия всегда готова её оказать», — отметил сенатор.
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа за отказ сотрудничать с французскими спецслужбами и предоставлять доступ к Telegram. По мнению стражей порядка, это делает его соучастником тяжких преступлений, в том числе торговли наркотиков и мошенничества. Предпринимателю грозит до 20 лет тюрьмы. В российском МИД делают всё возможное, чтобы прояснить ситуацию. Тем временем Дурову продлили арест ещё на 48 часов. К слову, похожая участь может ожидать и Илона Маска, которого предостерегли от поездок в Европу в ближайшем будущем.