В МИД РФ прокомментировали задержание Павла Дурова
МИД: Российское посольство во Франции проясняет ситуацию вокруг Павла Дурова
Российские дипломаты во Франции делают всё необходимое для того, чтобы прояснить судьбу основателя Telegram Павла Дурова, которого вечером 24 августа задержали в парижском аэропорту Ле Бурже. Как сообщили сотрудники Министерства иностранных дел РФ в беседе с корреспондентами ТАСС, сотрудники дипмиссии делают это, несмотря на отсутствие обращения представителей предпринимателя.
«В связи с информацией о задержании Дурова российское посольство во Франции сразу же предприняло необходимые в таких случаях шаги по прояснению ситуации вокруг российского гражданина, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена», — рассказали собеседники информагентства.
Напомним, основанием для задержания Павла Дурова стал отказ Telegram сотрудничать с властями Франции, что «делает бизнесмена причастным к ряду преступлений». Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Местные средства массовой информации сообщали, что Дуров стал персоной нон грата во Франции и знал об этом. Некоторые французские телеканалы по этому поводу даже заявляли, что прибытие основателя Telegram на территорию Пятой республики остаётся загадкой, ведь предприниматель в последнее время избегал посещения этой страны. А криптовалюта Toncoin тем временем падает в цене на фоне всех этих сообщений.
Telegram / МИД России