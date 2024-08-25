В МИД РФ прокомментировали задержание Павла Дурова

Российские дипломаты во Франции делают всё необходимое для того, чтобы прояснить судьбу основателя Telegram Павла Дурова, которого вечером 24 августа задержали в парижском аэропорту Ле Бурже. Как сообщили сотрудники Министерства иностранных дел РФ в беседе с корреспондентами ТАСС, сотрудники дипмиссии делают это, несмотря на отсутствие обращения представителей предпринимателя.