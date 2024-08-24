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24 августа, 20:56

Французские следователи поместили Дурова под стражу

TF1: Французские следователи поместили основателя Telegram Дурова под стражу

Французские следователи поместили основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под стражу. Об этом сообщает телеканал TF1.

Указано, что ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками. В соответствии с местным законодательством, это делает его соучастником ряда тяжких преступлений.

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Основатель Telegram Павел Дуров был задержан французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа. Предприниматель прибыл из Азербайджана и был объявлен в федеральный розыск.

Обложка ©

Павел Дуров. Обложка © VK / Павел Дуров

Оксана Попова
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