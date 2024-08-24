Французские следователи поместили Дурова под стражу
TF1: Французские следователи поместили основателя Telegram Дурова под стражу
Французские следователи поместили основателя мессенджера Telegram Павла Дурова под стражу. Об этом сообщает телеканал TF1.
Указано, что ордер был выписан из-за того, что Дуров не сотрудничал с французскими силовиками. В соответствии с местным законодательством, это делает его соучастником ряда тяжких преступлений.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан французскими спецслужбами в парижском аэропорту Ле Бурже 24 августа. Предприниматель прибыл из Азербайджана и был объявлен в федеральный розыск.
Павел Дуров. Обложка © VK / Павел Дуров