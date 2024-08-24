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24 августа, 20:15

Немецкая полиция задержала сирийца по делу о резне в Золингене

Bild: В ФРГ по делу об атаке в Золингене в приюте для беженцев задержали сирийца

В Германии полицейский спецназ задержал сирийца по подозрению в резне в Золингене. Как пишет газета Bild, он был задержан в приюте для беженцев, который находится в 300 метрах от места, где было совершено нападение на присутствовавших на празднике немцев.

Газета уточняет, что к приюту для беженцев сотрудников местных правоохранительных органов привела служебная собака, которая взяла след. Другие детали не сообщаются.

При нападении неизвестного с ножом в Германии ранены восемь человек
При нападении неизвестного с ножом в Германии ранены восемь человек

До этого Life.ru писал, что количество пострадавших в результате нападения неизвестного на гостей фестиваля в немецком Золингене выросло до 11. Напомним, что там вечером в пятницу, 23 августа, неизвестный мужчина «арабской внешности» напал с ножом на посетителей фестиваля, посвящённого 650-летию города, в результате чего погибли трое.

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Х / Mario Nawfal

Алексей Соловьёв
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