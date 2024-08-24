При нападении неизвестного с ножом в Германии ранены восемь человек
В немецком городе Золингене в результате нападения неизвестного мужчины с ножом ранения получили минимум восемь человек. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на местную полицию, поиски злоумышленника всё ещё продолжаются.
«Полиция сообщила в заявлении утром в субботу, что восемь человек получили ранения, пятеро из них — серьёзные», — говорится в сообщении агентства.
Ранее стало известно, что в Золингене неизвестный мужчина «арабской внешности» напал с ножом на посетителей фестиваля, посвящённого 650-летию города. Уже известно, что минимум три человека погибло.
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Х / Mario Nawfal