При нападении неизвестного с ножом в Германии ранены восемь человек

В немецком городе Золингене в результате нападения неизвестного мужчины с ножом ранения получили минимум восемь человек. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на местную полицию, поиски злоумышленника всё ещё продолжаются.

«Полиция сообщила в заявлении утром в субботу, что восемь человек получили ранения, пятеро из них — серьёзные», — говорится в сообщении агентства.