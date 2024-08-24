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23 августа, 21:49

В Германии неизвестный зарезал гостей на городском празднике и скрылся

Bild: Несколько человек погибли при нападении неизвестного с ножом на западе ФРГ

В немецком городе Золингене неизвестный мужчина «арабской внешности» напал с ножом на посетителей фестиваля, посвящённого 650-летию города. Как пишет газета Bild, минимум три человека погибли и ещё несколько находятся в тяжёлом состоянии.

Обстановка на месте происшествия в Германии. Видео © Х / Mario Nawfal

Инцидент произошёл около десяти часов вечера по местному времени. Свидетели рассказали, что нападавший был похож на араба.

Журналисты сообщают, что в настоящее время экстренные службы пытаются спасти девятерых человек. После случившегося праздник был отменён, над городом подняли полицейский вертолёт, а жителей попросили оставаться в своих домах.

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Ранее Life.ru писал, что в немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии мужчина напал на полицейских с ножом и был убит ответным огнём. По данным зарубежных средств массовой информации, всё началось с того, что злоумышленник иранского происхождения стал оскорблять правоохранителей у здания вокзала.

Обложка ©

Х / Mario Nawfal

Алексей Соловьёв
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