В Германии неизвестный зарезал гостей на городском празднике и скрылся
Bild: Несколько человек погибли при нападении неизвестного с ножом на западе ФРГ
В немецком городе Золингене неизвестный мужчина «арабской внешности» напал с ножом на посетителей фестиваля, посвящённого 650-летию города. Как пишет газета Bild, минимум три человека погибли и ещё несколько находятся в тяжёлом состоянии.
Обстановка на месте происшествия в Германии. Видео © Х / Mario Nawfal
Инцидент произошёл около десяти часов вечера по местному времени. Свидетели рассказали, что нападавший был похож на араба.
Журналисты сообщают, что в настоящее время экстренные службы пытаются спасти девятерых человек. После случившегося праздник был отменён, над городом подняли полицейский вертолёт, а жителей попросили оставаться в своих домах.
Ранее Life.ru писал, что в немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии мужчина напал на полицейских с ножом и был убит ответным огнём. По данным зарубежных средств массовой информации, всё началось с того, что злоумышленник иранского происхождения стал оскорблять правоохранителей у здания вокзала.
Х / Mario Nawfal