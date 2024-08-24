В Германии неизвестный зарезал гостей на городском празднике и скрылся

В немецком городе Золингене неизвестный мужчина «арабской внешности» напал с ножом на посетителей фестиваля, посвящённого 650-летию города. Как пишет газета Bild, минимум три человека погибли и ещё несколько находятся в тяжёлом состоянии.

Обстановка на месте происшествия в Германии. Видео © Х / Mario Nawfal

Инцидент произошёл около десяти часов вечера по местному времени. Свидетели рассказали, что нападавший был похож на араба.

Журналисты сообщают, что в настоящее время экстренные службы пытаются спасти девятерых человек. После случившегося праздник был отменён, над городом подняли полицейский вертолёт, а жителей попросили оставаться в своих домах.