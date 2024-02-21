В Германии скончался второй баскетболист, на которого напали "за то, что он украинец"

В немецкой больнице скончался 18-летний украинский баскетболист Артём Козаченко, на которого вместе с его погибшим партнёром по команде Владимиром Ермаковым напали на улице в городе Оберхаузен. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале баскетбольного клуба ART Giants.

"С момента происшествия Козаченко находился в больнице, в реанимации. К сожалению, за последние несколько дней его состояние резко ухудшилось, в связи с чем врачи ничего не смогли сделать", — говорится в заявлении.