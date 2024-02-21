В Германии скончался второй баскетболист, на которого напали "за то, что он украинец"
В Германии после нападения скончался второй баскетболист из Украины Козаченко
Украинский баскетболист Артём Козаченко, который умер после нападения в Германии. Обложка © t.me / Федерація Баскетболу України
В немецкой больнице скончался 18-летний украинский баскетболист Артём Козаченко, на которого вместе с его погибшим партнёром по команде Владимиром Ермаковым напали на улице в городе Оберхаузен. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале баскетбольного клуба ART Giants.
"С момента происшествия Козаченко находился в больнице, в реанимации. К сожалению, за последние несколько дней его состояние резко ухудшилось, в связи с чем врачи ничего не смогли сделать", — говорится в заявлении.
Помимо того, в сообщении клуба говорится, что в настоящее время команда пытается справиться с этими новостями. Также там подчеркнули, что ART Giants всегда будет хранить память о погибших после нападения в Германии украинских баскетболистах.
Напомним, как писал Life.ru, в немецком округе Дюссельдорф напали на украинских баскетболистов, которые играют за команду Art Giants из Германии, "за то, что они украинцы". В результате был убит 17-летний Владимир Ермаков. Позднее сообщалось, что немецкая полиция задержала убийцу.