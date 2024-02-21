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20 февраля, 21:26

В Германии скончался второй баскетболист, на которого напали "за то, что он украинец"

В Германии после нападения скончался второй баскетболист из Украины Козаченко

Украинский баскетболист Артём Козаченко, который умер после нападения в Германии. Обложка © t.me / Федерація Баскетболу України

Украинский баскетболист Артём Козаченко, который умер после нападения в Германии. Обложка © t.me / Федерація Баскетболу України

В немецкой больнице скончался 18-летний украинский баскетболист Артём Козаченко, на которого вместе с его погибшим партнёром по команде Владимиром Ермаковым напали на улице в городе Оберхаузен. Информация об этом появилась на официальном интернет-портале баскетбольного клуба ART Giants.

"С момента происшествия Козаченко находился в больнице, в реанимации. К сожалению, за последние несколько дней его состояние резко ухудшилось, в связи с чем врачи ничего не смогли сделать", — говорится в заявлении.

Помимо того, в сообщении клуба говорится, что в настоящее время команда пытается справиться с этими новостями. Также там подчеркнули, что ART Giants всегда будет хранить память о погибших после нападения в Германии украинских баскетболистах.

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Напомним, как писал Life.ru, в немецком округе Дюссельдорф напали на украинских баскетболистов, которые играют за команду Art Giants из Германии, "за то, что они украинцы". В результате был убит 17-летний Владимир Ермаков. Позднее сообщалось, что немецкая полиция задержала убийцу.

Алексей Соловьёв
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