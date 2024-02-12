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12 февраля, 11:48

В Германии задержали убийцу 17-летнего украинского баскетболиста

В Германии задержан подозреваемый в убийстве украинского баскетболиста Ермакова

17-летний баскетболист Владимир Ермаков. Фото © Пресс-служба Федерации баскетбола Украины

17-летний баскетболист Владимир Ермаков. Фото © Пресс-служба Федерации баскетбола Украины

В немецком Дюссельдорфе полиция задержала убийцу 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова, который был участником юношеских сборных. Об этом рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко.

"Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции Эссена. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности. По имеющейся информации, полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия", — написал Николенко в соцсетях.

Спикер ведомства также отметил, что украинское Министерство иностранных дел берёт под свой личный контроль следствие по факту убийства баскетболиста Владимира Ермакова.

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Ранее стало известно об убийстве 17-летнего баскетболиста Ермакова. Группа неизвестных, вооружившись ножами, напала на немецкую баскетбольную команду Art Giants. Федерация баскетбола Украины полагает, что это было убийство на национальной почве.

Владимир Озеров
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