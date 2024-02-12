В Германии задержали убийцу 17-летнего украинского баскетболиста
В Германии задержан подозреваемый в убийстве украинского баскетболиста Ермакова
17-летний баскетболист Владимир Ермаков. Фото © Пресс-служба Федерации баскетбола Украины
В немецком Дюссельдорфе полиция задержала убийцу 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова, который был участником юношеских сборных. Об этом рассказал спикер украинского МИД Олег Николенко.
"Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции Эссена. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности. По имеющейся информации, полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия", — написал Николенко в соцсетях.
Спикер ведомства также отметил, что украинское Министерство иностранных дел берёт под свой личный контроль следствие по факту убийства баскетболиста Владимира Ермакова.
Ранее стало известно об убийстве 17-летнего баскетболиста Ермакова. Группа неизвестных, вооружившись ножами, напала на немецкую баскетбольную команду Art Giants. Федерация баскетбола Украины полагает, что это было убийство на национальной почве.