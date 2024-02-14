В немецкой закусочной на почве ксенофобии избили украинского подростка
Die Zeit: В Германии избили 15-летнего украинского подростка на почве ксенофобии
В немецком городе в Меттманн, расположенном на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, избили 15-летнего подростка, прибывшего в Германию с Украины. Как передаёт газета Die Zeit со ссылкой на местную полицию, нападение было совершено почве ксенофобии.
По данным правоохранительных органов, происшествие случилось вечером 10 февраля в одной из местных закусочных. Там мужчина "делал ксенофобские высказывания" в отношении несовершеннолетнего гражданина Украины, а затем в какой-то момент подошёл к подростку, ударил его по голове тяжёлым предметом и скрылся.
В настоящее время жизни 15-летнего украинца ничего не угрожает. Медики диагностировали у него тяжёлую травму головы. Так как предполагается, что это преступление было совершено на почве национальной вражды, то им занялись сотрудники государственной безопасности в Дюссельдорфе.
Ранее Life.ru писал об убийстве в Германии 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Вместе с ним нападению группы неизвестных подвергся товарищ по команде Артём Козаченко. Баскетболист сейчас в реанимации с ножевыми ранениями. Погибший Ермаков ранее играл за молодёжную сборную Украины.
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