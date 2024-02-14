В немецкой закусочной на почве ксенофобии избили украинского подростка

В немецком городе в Меттманн, расположенном на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, избили 15-летнего подростка, прибывшего в Германию с Украины. Как передаёт газета Die Zeit со ссылкой на местную полицию, нападение было совершено почве ксенофобии.

По данным правоохранительных органов, происшествие случилось вечером 10 февраля в одной из местных закусочных. Там мужчина "делал ксенофобские высказывания" в отношении несовершеннолетнего гражданина Украины, а затем в какой-то момент подошёл к подростку, ударил его по голове тяжёлым предметом и скрылся.

В настоящее время жизни 15-летнего украинца ничего не угрожает. Медики диагностировали у него тяжёлую травму головы. Так как предполагается, что это преступление было совершено на почве национальной вражды, то им занялись сотрудники государственной безопасности в Дюссельдорфе.