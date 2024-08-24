Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 августа, 14:45

«Террористические мотивы»: Число пострадавших при нападении неизвестного с ножом в ФРГ выросло до 11

Число пострадавших при нападении на гостей фестиваля в Золингене выросло до 11

Количество пострадавших в результате нападения неизвестного на гостей фестиваля в немецком Золингене выросло до 11. По данным Focus-online, состояние одного из них врачи сейчас оценивают как критическое.

Первые минуты после нападения неизвестного с ножом в Золингене. Видео © Х / Mario Nawfal

Издание отмечает, что в расследовании задействовано порядка 200 правоохранителей. Сотрудники нашли в 200 метрах от места случившегося орудие убийства — нож. По словам старшего прокурора Дюссельдорфа Маркуса Касперса, нападение могло иметь «террористические мотивы». Он добавил, что по делу задержан 15-летний подросток, с которым преступник разговаривал перед нападением.

В Мексике неизвестные расстреляли машину с пожилыми американками
В Мексике неизвестные расстреляли машину с пожилыми американками

Напомним, вечером в пятницу, 23 августа, в Золингене неизвестный мужчина «арабской внешности» напал с ножом на посетителей фестиваля, посвящённого 650-летию города. Как минимум три человека погибло. Подозреваемый скрылся. О его личности на данный момент ничего неизвестно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Lysenko

Никита Осипов
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров