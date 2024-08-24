«Террористические мотивы»: Число пострадавших при нападении неизвестного с ножом в ФРГ выросло до 11
Число пострадавших при нападении на гостей фестиваля в Золингене выросло до 11
Количество пострадавших в результате нападения неизвестного на гостей фестиваля в немецком Золингене выросло до 11. По данным Focus-online, состояние одного из них врачи сейчас оценивают как критическое.
Первые минуты после нападения неизвестного с ножом в Золингене. Видео © Х / Mario Nawfal
Издание отмечает, что в расследовании задействовано порядка 200 правоохранителей. Сотрудники нашли в 200 метрах от места случившегося орудие убийства — нож. По словам старшего прокурора Дюссельдорфа Маркуса Касперса, нападение могло иметь «террористические мотивы». Он добавил, что по делу задержан 15-летний подросток, с которым преступник разговаривал перед нападением.
Напомним, вечером в пятницу, 23 августа, в Золингене неизвестный мужчина «арабской внешности» напал с ножом на посетителей фестиваля, посвящённого 650-летию города. Как минимум три человека погибло. Подозреваемый скрылся. О его личности на данный момент ничего неизвестно.
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