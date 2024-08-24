«Террористические мотивы»: Число пострадавших при нападении неизвестного с ножом в ФРГ выросло до 11

Количество пострадавших в результате нападения неизвестного на гостей фестиваля в немецком Золингене выросло до 11. По данным Focus-online, состояние одного из них врачи сейчас оценивают как критическое.

Первые минуты после нападения неизвестного с ножом в Золингене. Видео © Х / Mario Nawfal

Издание отмечает, что в расследовании задействовано порядка 200 правоохранителей. Сотрудники нашли в 200 метрах от места случившегося орудие убийства — нож. По словам старшего прокурора Дюссельдорфа Маркуса Касперса, нападение могло иметь «террористические мотивы». Он добавил, что по делу задержан 15-летний подросток, с которым преступник разговаривал перед нападением.