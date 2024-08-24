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24 августа, 09:28

В Мексике неизвестные расстреляли машину с пожилыми американками

Milenio: На севере Мексики две гражданки США погибли при попытке ограбления

Две гражданки США погибли на севере Мексики в штате Сонора. Как сообщает газета Milenio, это произошло в результате попытки их ограбления.

По данным издания, стрельбу по машине с уроженками Аризоны злоумышленники открыли на шоссе между городами Каборка и Сонойта. Американки попытались скрыться от огня, однако в момент побега их машина перевернулась. В результате обе пожилые женщины погибли на месте. Преступникам же удалось скрыться с места происшествия, сейчас их разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Испании неадекват в маске зарезал 11-летнего мальчика прямо на футбольном поле. Раненого ребёнка на вертолёте доставили в больницу, но, несмотря на усилия медиков, спасти его не получилось.

Мать убили на глазах у детей в результате стрельбы около школы на западе Украины
Мать убили на глазах у детей в результате стрельбы около школы на западе Украины
Обложка ©

Unsplash / Michael Förtsch

Наталья Демьянова
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