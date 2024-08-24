В Мексике неизвестные расстреляли машину с пожилыми американками

Две гражданки США погибли на севере Мексики в штате Сонора. Как сообщает газета Milenio, это произошло в результате попытки их ограбления.

По данным издания, стрельбу по машине с уроженками Аризоны злоумышленники открыли на шоссе между городами Каборка и Сонойта. Американки попытались скрыться от огня, однако в момент побега их машина перевернулась. В результате обе пожилые женщины погибли на месте. Преступникам же удалось скрыться с места происшествия, сейчас их разыскивают.