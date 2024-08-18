В Испании неадекват в маске зарезал 11-летнего мальчика прямо на футбольном поле

В Испании неизвестный зарезал 11-летнего мальчика на футбольном поле и скрылся. Как сообщает издание Marca, ребёнка на вертолёте доставили в больницу, но несмотря на усилия медиков, спасти его не получилось.

Трагедия произошла утром 18 августа в спортивном комплексе в городе Мосехон. Со слов очевидцев, нападавший закрыл лицо маской и капюшоном, а после убийства уехал восвояси на сером автомобиле. Мотивы его поступка неизвестны. В настоящее время на поиски злоумышленника брошены все силы местных сотрудников правоохранительных органов, в частности, привлечён вертолёт.

Городской совет Мосехона собирается объявить трёхдневный официальный траур в связи с убийством подростка.