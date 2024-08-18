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18 августа, 18:19

В Испании неадекват в маске зарезал 11-летнего мальчика прямо на футбольном поле

Marca: В Испании мужчина зарезал 11-летнего мальчика на футбольном поле

В Испании неизвестный зарезал 11-летнего мальчика на футбольном поле и скрылся. Как сообщает издание Marca, ребёнка на вертолёте доставили в больницу, но несмотря на усилия медиков, спасти его не получилось.

Трагедия произошла утром 18 августа в спортивном комплексе в городе Мосехон. Со слов очевидцев, нападавший закрыл лицо маской и капюшоном, а после убийства уехал восвояси на сером автомобиле. Мотивы его поступка неизвестны. В настоящее время на поиски злоумышленника брошены все силы местных сотрудников правоохранительных органов, в частности, привлечён вертолёт.

Городской совет Мосехона собирается объявить трёхдневный официальный траур в связи с убийством подростка.

Ранее сообщалось, что на западе Украины автоматной очередью расстреляли мать на глазах у детей. Всё произошло в селе Доброводы Тернопольской области Незалежной. Также была убита ещё одна женщина.

"Отец как мёртвый, маме нужен психолог": Семья 2-летней девочки, убитой соседом-педофилом, находится в шоке
"Отец как мёртвый, маме нужен психолог": Семья 2-летней девочки, убитой соседом-педофилом, находится в шоке
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Shutterstock / FOTODOM / Denis Andricic

Наталья Демьянова
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