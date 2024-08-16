Мать убили на глазах у детей в результате стрельбы около школы на западе Украины

Во время стрельбы в селе Доброводы Тернопольской области на западе Незалежно погибли две женщины. Как пишут украинские СМИ, одну из них расстреляли на глазах собственных детей.

"Услышали выстрелы. Один человек [которого позже ранили] сказал, что кто-то, вероятно, шутит, и пошёл посмотреть. Затем кто-то свалил её (родственницу, — Прим. Life.ru) на землю со словами "беги, кто-то стреляет". Началась паника, люди хватали детей и убегали. Она бежала в сторону кладбища. По дороге встретила женщину [позже погибшую]. Она возвращалась домой с дочерью", — рассказала местная жительница, которая находилась в эпицентре событий.

По данным издания, стрелок убил Марию Малышевскую — вдову и мать двоих детей, — когда семейство возвращалось домой. Вторая украинка — Зремяк Ольга также была застрелена. Кроме того, стало известно, что ещё одному мужчине преступник прострелил две руки, а женщине — живот.