Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 августа, 15:09

Неизвестный открыл стрельбу около школы на Украине, есть погибшие

Два человека погибли во время стрельбы около школы на западе Украины

Неизвестный мужчинf открыл стрельбу из автомата возле школы в селе Доброводы Тернопольской области на западе Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Два человека погибли, ещё трое с тяжёлыми ранениями попали в реанимацию. Уточняется, что стрелок задержан. На месте работают полицейские, выясняют мотив и детали случившегося.

В США неизвестный открыл стрельбу перед выпускным в школе
В США неизвестный открыл стрельбу перед выпускным в школе

А ранее Life.ru писал, что в Киеве военный чуть не убил охранника и устроил погоню с полицией со стрельбой. Нападавший оказался раненым на фронте бойцом ВСУ, у которого повреждена нога и диагностирована контузия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Robert Bodnar T

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров