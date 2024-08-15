Неизвестный открыл стрельбу около школы на Украине, есть погибшие

Неизвестный мужчинf открыл стрельбу из автомата возле школы в селе Доброводы Тернопольской области на западе Украины. Об этом сообщают местные СМИ.

Два человека погибли, ещё трое с тяжёлыми ранениями попали в реанимацию. Уточняется, что стрелок задержан. На месте работают полицейские, выясняют мотив и детали случившегося.