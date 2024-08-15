Неизвестный открыл стрельбу около школы на Украине, есть погибшие
Два человека погибли во время стрельбы около школы на западе Украины
Неизвестный мужчинf открыл стрельбу из автомата возле школы в селе Доброводы Тернопольской области на западе Украины. Об этом сообщают местные СМИ.
Два человека погибли, ещё трое с тяжёлыми ранениями попали в реанимацию. Уточняется, что стрелок задержан. На месте работают полицейские, выясняют мотив и детали случившегося.
А ранее Life.ru писал, что в Киеве военный чуть не убил охранника и устроил погоню с полицией со стрельбой. Нападавший оказался раненым на фронте бойцом ВСУ, у которого повреждена нога и диагностирована контузия.
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