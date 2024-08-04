В Киеве контуженный военный чуть не убил охранника и устроил погоню с полицией со стрельбой
В Киеве контуженный боец ВСУ угрожал охраннику пистолетом и выстрелил в воздух
В Киеве получивший контузию военнослужащий приставил боевой пистолет к голове охранника во дворе жилого комплекса и совершил выстрел в воздух. Видео инцидента опубликовало украинское издание "Страна.ua".
Раненый боец ВСУ с контузией тычет в голову пистолетом охраннику ЖК и палит в воздух. Видео © Telegram / "Страна.ua"
Происшествие случилось около пяти утра. Проживающий в этом же ЖК мужчина с пистолетом — раненный на фронте боец ВСУ, у которого повреждена нога и диагностирована контузия. Один из пользователей домового чата сообщил, что беспредельщик уже не является украинским гражданином и оформил себе паспорт Канады. После инцидента с охранником его приключения продолжились.
"Затем он [военный] сел за руль своего авто и начал гонять по дороге, потом ещё несколько раз выстрелил в воздух", — рассказывают свидетели.
Охрана дома вызвала полицейских. Во второй части ролика можно увидеть, как правоохранители ведут преследование вооружённого дебошира. Удалось ли его задержать — неизвестно.
Ранее Life.ru писал о том, как в Харьковской области военнослужащие украинских ВС устроили перестрелку между собой. В телеграм-канале группировки Вооружённых сил Украины "Хортица" объяснили случившееся "межличностным конфликтом".
Telegram / "Страна.ua"