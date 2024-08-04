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4 августа, 18:16

В Киеве контуженный военный чуть не убил охранника и устроил погоню с полицией со стрельбой

В Киеве контуженный боец ВСУ угрожал охраннику пистолетом и выстрелил в воздух

В Киеве получивший контузию военнослужащий приставил боевой пистолет к голове охранника во дворе жилого комплекса и совершил выстрел в воздух. Видео инцидента опубликовало украинское издание "Страна.ua".

Раненый боец ВСУ с контузией тычет в голову пистолетом охраннику ЖК и палит в воздух. Видео © Telegram / "Страна.ua"

Происшествие случилось около пяти утра. Проживающий в этом же ЖК мужчина с пистолетом — раненный на фронте боец ВСУ, у которого повреждена нога и диагностирована контузия. Один из пользователей домового чата сообщил, что беспредельщик уже не является украинским гражданином и оформил себе паспорт Канады. После инцидента с охранником его приключения продолжились.

"Затем он [военный] сел за руль своего авто и начал гонять по дороге, потом ещё несколько раз выстрелил в воздух", рассказывают свидетели.

Охрана дома вызвала полицейских. Во второй части ролика можно увидеть, как правоохранители ведут преследование вооружённого дебошира. Удалось ли его задержать — неизвестно.

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Ранее Life.ru писал о том, как в Харьковской области военнослужащие украинских ВС устроили перестрелку между собой. В телеграм-канале группировки Вооружённых сил Украины "Хортица" объяснили случившееся "межличностным конфликтом".

Обложка ©

Telegram / "Страна.ua"

Юрий Лысенко
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