Колумбийские наёмники в Вооружённых силах Украины (ВСУ) атаковали своих сослуживцев — украинских бойцов. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Колумбийские наёмники напали на бойцов ВСУ под Часовым Яром. Видео © Telegram / На самом деле в Запорожье

Журналист уточнил, что один из наёмников по имени Филипе отказался штурмовать позиции российских войск в Часовом Яре. За сопротивление украинские военнослужащие связали его и бросили в яму.

"Земляки, спасая друга от расплаты и неминуемой казни, пошли в атаку на своих же украинских "сослуживцев", — написал репортёр в телеграм-канале, добавив, что смерть настигла Филипе позднее.

Момент перестрелки между колумбийскими наёмники и украинскими солдатами попал на видео, которое сняла камера на шлеме одного из латиноамериканцев. Затем запись оказалась в руках российских военных.