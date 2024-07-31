Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 июля, 13:03

Спасали друга: Атака колумбийских наёмников на украинских военных попала на видео

Военкор Поддубный: Колумбийские наёмники напали на бойцов ВСУ под Часовым Яром

Колумбийские наёмники в Вооружённых силах Украины (ВСУ) атаковали своих сослуживцев — украинских бойцов. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Колумбийские наёмники напали на бойцов ВСУ под Часовым Яром. Видео © Telegram / На самом деле в Запорожье

Журналист уточнил, что один из наёмников по имени Филипе отказался штурмовать позиции российских войск в Часовом Яре. За сопротивление украинские военнослужащие связали его и бросили в яму.

"Земляки, спасая друга от расплаты и неминуемой казни, пошли в атаку на своих же украинских "сослуживцев", — написал репортёр в телеграм-канале, добавив, что смерть настигла Филипе позднее.

Момент перестрелки между колумбийскими наёмники и украинскими солдатами попал на видео, которое сняла камера на шлеме одного из латиноамериканцев. Затем запись оказалась в руках российских военных.

СМИ сообщили о смерти польского наёмника в боях на Украине
СМИ сообщили о смерти польского наёмника в боях на Украине

А ранее Life.ru писал, что в Харьковской области увеличилось число наёмников из Франции. Иностранные бойцы не спешат на передовую и не подчиняются командованию. А украинские военнослужащие относятся к ним "довольно специфично".

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Колумбия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров