В Харьковской области значительно увеличилось число наёмников, воюющих на стороне Украины. Об этом сообщил замглавы российской военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк. По его словам, "Иностранным легионом" усиливают подразделения ВСУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Незалежной. В большинстве это — граждане Франции.

"В мае 2024 года французские наёмники в связи с активизацией деятельности и продвижением российской группировки войск "Север" были переброшены на Харьковщину из Донецкой и Запорожской областей", — добавил Лисняк.

Причём иностранцы не спешат на передовую, занимая лишь третьи и четвёртые линии обороны в направлении села Липцы. Украинские военнослужащие относятся к ним "довольно специфично", постоянно вступая в конфликты, а сами наёмники не спешат повиноваться командованию. Кроме того, наёмники совершили в Харьковской области более 50 военных преступлений.