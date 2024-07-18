Рябков заявил, что ВСУ применяют химическое оружие против российских военных
ВСУ применяют химическое оружие против российских военных. Об этом телеканалу "Звезда" заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Надо разделять вопрос применения отравляющих веществ, что, безусловно, фиксируется нами в действиях ВСУ, и соответствующая информация передаётся по профильным для этого каналам, прежде всего, по линии организации по запрещению химического оружия в Гааге, но также и в Нью-Йорке", — сказал он.
По словам дипломата, за последние два года России также удалось собрать "исчерпывающий, суперобъемный материал", показывающий взаимодействие Вашингтона и Киева в сфере создания биологического оружия.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ регулярно нарушаю Конвенцию о запрещении химического оружия и с начала спецоперации уже более 400 раз использовали токсичные химикаты нелетального действия.
ТАСС / Донат Сорокин