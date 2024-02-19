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19 февраля, 10:23

МО: Против российских войск в зоне СВО применён химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей

Минобороны: ВСУ применили на фронте химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей

В конце января 2024 года ВСУ применили на фронте токсичный химикат. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"31 января 2024 года по позициям российских войск был применён неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте. По результатам исследований было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон", — сказал он в ходе брифинга по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.

Данный химикат, продолжил Кириллов, обладает выраженным токсическим действием и вызывает слепоту, а также нарушения функций печени и почек. Данное вещество запрещено в Евросоюзе из-за его канцерогенного действия, подчеркнул генерал-лейтенант.

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Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщал о применении ВСУ боеприпасов с химическим оружием. Такая "химия" вызывает приступы удушья, слезотечение, тошноту, отёк гортани и раздражение на коже.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Матвей Константинов
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