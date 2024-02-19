МО: Против российских войск в зоне СВО применён химикат, вызвавший ожоги дыхательных путей
Минобороны: ВСУ применили на фронте химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей
В конце января 2024 года ВСУ применили на фронте токсичный химикат. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"31 января 2024 года по позициям российских войск был применён неизвестный токсичный химикат, действие которого привело к ожогам верхних дыхательных путей, тошноте и рвоте. По результатам исследований было установлено наличие ядовитого вещества антрахинон", — сказал он в ходе брифинга по вопросам нарушения США и Украиной требований Конвенции о запрещении химического оружия.
Данный химикат, продолжил Кириллов, обладает выраженным токсическим действием и вызывает слепоту, а также нарушения функций печени и почек. Данное вещество запрещено в Евросоюзе из-за его канцерогенного действия, подчеркнул генерал-лейтенант.
Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщал о применении ВСУ боеприпасов с химическим оружием. Такая "химия" вызывает приступы удушья, слезотечение, тошноту, отёк гортани и раздражение на коже.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo