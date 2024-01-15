Минобороны РФ уличило Пентагон в проведении экспериментов со штаммами вируса натуральной оспы

Американские военные биологи проводят эксперименты со штаммами вируса натуральной оспы, хотя это запрещено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

"Несмотря на запрет Всемирной ассамблеи здравоохранения, сотрудниками НИИ инфекционных болезней армии США были проведены аэробиологические эксперименты с использованием двух штаммов вируса натуральной оспы", — сказал генерал-лейтенант на брифинге в понедельник, 15 января.

Как он подчеркнул, всё это демонстрирует пренебрежительное отношение Вашингтона к нормам биобезопасности, так как подобные эксперименты могут спровоцировать эпидемию мирового масштаба. По словам Кириллова, в США рассматривают вирус оспы обезьян как потенциальное биологическое оружие, а ещё Вашингтон занимается поиском имитаторов натуральной оспы. Генерал-лейтенант напомнил, что исследования с данным вирусом разрешены лишь в двух учреждениях — это Центр по контролю заболеваемости в США и государственный научный центр "Вектор" в России.