Россия нашла новые свидетельства биодеятельности Пентагона на Украине во время СВО Начальник РХБЗ Кириллов: США вели опасные эксперименты на Украине во время СВО 14018 14018 Фото © Shutterstock

Минобороны России получило подтверждения опасных экспериментов, которые США проводили на Украине прямо во время специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге в понедельник, 11 декабря, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов.

По его словам, российским специалистам удалось получить доступ к нескольким таким объектам, включая лаборатории в Рубежном, Северодонецке и Херсоне, а также к их служебной документации.

"Анализ подтвердил опасный характер экспериментов Пентагона по оценке восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям, факты испытаний на местном населении фармпрепаратов и вывоз в США биологических образцов для их возможного использования в наступательных биологических программах", — проинформировал Кириллов.

Ранее Минобороны узнало о планах ВСУ отравить источники питьевой воды, запасы продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях. Таким образом враг хочет отыграться, поскольку на фронте в ходе контрнаступления терпит неудачи и несёт большие потери. Кроме того, российской стороне стали известны факты гибели не менее 15 человек в результате экспериментов украинских войск с отравлением химическим оружием продуктов питания. За время специальной военной операции зафиксировано 17 случаев применения ВСУ компонентов химического оружия для отравления пищи.

Авторы Марина Калегина