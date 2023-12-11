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Регион
Опубликовано 11 декабря 2023, 14:11
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Минобороны узнало о планах ВСУ отравить источники питьевой воды

Начальник РХБЗ Кириллов: ВСУ могут отравить источники питьевой воды и запасы еды

В Минобороны узнали о подготовке ВСУ к новой диверсии против россиян. На этот раз противник может отравить источники питьевой воды, запасы продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях. Таким образом враг хочет "отыграться", поскольку на фронте в ходе контрнаступления терпит неудачи и несёт большие потери.

"Предполагается преднамеренное заражение Вооружёнными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами", — сообщил начальник войск РХБЗ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.

Так, по его словам, в ноябре в населённом пункте Черниговка, Запорожье, Минобороны вместе с Россельхознадзором обнаружили преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней, в результате чего погибло свыше семи тысяч животных.

Из-за химических экспериментов ВСУ с отравлением продуктов питания погибли 15 человек
Из-за химических экспериментов ВСУ с отравлением продуктов питания погибли 15 человек

В конце прошлого месяца Минобороны уже сообщало о планах ВСУ применить биологическое оружие. Как заявил Кириллов, так как украинские военные никак не могут достичь успехов в контрнаступлении, предполагается смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применения биологических средств.

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Николь Вербер
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