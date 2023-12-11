В Минобороны узнали о подготовке ВСУ к новой диверсии против россиян. На этот раз противник может отравить источники питьевой воды, запасы продовольствия и кормов для животных на подконтрольных России территориях. Таким образом враг хочет "отыграться", поскольку на фронте в ходе контрнаступления терпит неудачи и несёт большие потери.

"Предполагается преднамеренное заражение Вооружёнными силами Украины водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия и кормов для животных патогенными биологическими агентами", — сообщил начальник войск РХБЗ Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.

Так, по его словам, в ноябре в населённом пункте Черниговка, Запорожье, Минобороны вместе с Россельхознадзором обнаружили преднамеренный характер вспышки африканской чумы свиней, в результате чего погибло свыше семи тысяч животных.